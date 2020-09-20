Эпидемиолог объяснил, как в Украине избежать коллапса из-за коронавируса

Украине нужно придерживаться рекомендации ВОЗ относительно работы лечебных учреждений, отметил врач.
В медицинской системе Украины можно избежать коллапса из-за коронавируса Covid-19, если центральная и региональная власть будут действовать совместно.
Для предотвращения коллапса в медсистеме нужно правильно выстроить работу лечебных учреждений первой и второй волны, рассказал эпидемиолог Андрей Александрин Obozrevatel.
Собеседник отметил, что украинскому государству необходимо придерживаться рекомендации Всемирной организации здравоохранения – если в одном лечебном учреждении начинают оказывать помощь больным с коронавирусом, то оно должно быть полностью перепрофилировано под прием исключительно пациентов с этим вирусом.
"Если центральная власть и региональные власти будут действовать сообща, если организационно у них получится правильно выстроить работу как первой волны лечебных учреждений, так и второй волны, коллапса (в медсистеме – Ред.) удастся избежать", – полагает Александрин.
- Ранее сообщалось, что из-за коронавируса украинской медсистеме грозит коллапс – в больницах может не хватать коек для лечения больных с тяжелой формой заболевания.
- В нашей стране из-за Covid-19 с 11 марта ввели карантин. Ограничительные меры не ослабляют там, где загруженность коек в больницах превышает 50%.
- По данным Минздрава на 19 сентября, в больницах первой волны нет дефицита коек.