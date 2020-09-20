Эпидемиолог объяснил, как в Украине избежать коллапса из-за коронавируса

В Украине можно не допустить коллапса из-за Covid-19, полагает врач / УНИАН

В медицинской системе Украины можно избежать коллапса из-за коронавируса Covid-19, если центральная и региональная власть будут действовать совместно.

Для предотвращения коллапса в медсистеме нужно правильно выстроить работу лечебных учреждений первой и второй волны, рассказал эпидемиолог Андрей Александрин Obozrevatel.

Собеседник отметил, что украинскому государству необходимо придерживаться рекомендации Всемирной организации здравоохранения – если в одном лечебном учреждении начинают оказывать помощь больным с коронавирусом, то оно должно быть полностью перепрофилировано под прием исключительно пациентов с этим вирусом.

"Если центральная власть и региональные власти будут действовать сообща, если организационно у них получится правильно выстроить работу как первой волны лечебных учреждений, так и второй волны, коллапса (в медсистеме – Ред.) удастся избежать", – полагает Александрин.