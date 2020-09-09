Эпидемиолог объяснил, почему не стоит выделять миллиарды из "коронавирусного фонда" на образование

Из Фонда борьбы с коронавирусом не стоит выделять миллиарды гривен на образование, считает Владимир Курпита / УНИАН

Врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита считает, что в Украине представители отдельных политических сил инициировали перераспределение средств из Фонда борьбы с коронавирусом Covid-19 – выделение миллиардов гривен на нужды сферы образования, для того, чтобы понравиться избирателям накануне местных выборов.

Такой законопроект – № 4057 – является популистским и не решит проблемы, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, украинцам жить с коронавирусом еще минимум год, и вместо разовой акции "невиданной щедрости" депутатам было бы лучше разработать механизмы, в частности, в системе образования, которые бы позволили наполнять бюджет, предусмотренный на закупку самого элементарного, – средств защиты, которые используются постоянно.

"Украинское общество должно ставить политикам вопрос о том, какой в целом будет наша государственная политика в отношении образования в условиях экстренных ситуаций, в частности, эпидемий, ведь эпидемия Covid-19 – не первая и не последняя", – считает врач.

Читайте такжеКоронавирус и школа: инфекционист сказал, как защитить детейСобеседник добавил, что решать подобные вопросы "разовыми акциями" на восьмой месяц эпидемии (карантин в Украине ввели в марте – Ред.), мягко говоря, не совсем правильно.

Также эксперт спрогнозировал, что не зависимо от эпидемий в недалеком будущем очень распространенным методом обучения будет онлайн-образование.