Эпидемиолог оценил шансы появления вакцины от Covid-19 в ближайшем будущем

Вакцину от SARS1 и SMERS до сих пор так и не создали/ Reuters

Заявления о появлении вакцины от коронавируса в ближайшем будущем являются всего лишь политическими.

Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин в интервью Obozrevatel.

"Я не оптимист по поводу быстрого создания вакцины. До Covid-19 человечество уже дважды встречалось с коронавирусными инфекциями. В 2002-м году – SARS1, в 2006-2007-м годах – SMERS. Прошло 18 лет, потрачены миллиарды долларов, но вакцины от них до сих пор не сделаны", - сказал Александрин.

По его словам, каждая вакцина в обязательном порядке должна пройти три цикла перед тем, как она попадет на рынок.

"Насколько я знаю, ни одна вакцина еще не закончила второго цикла. Она должна показать не только свою эффективность, но и безопасность. До тех пор, пока вакцина не будет протестирована на эффективность и безопасность, все это будет оставаться только политическими заявлениями", - отметил врач.

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