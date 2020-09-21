Эпидемиолог оценил шансы появления вакцины от Covid-19 в ближайшем будущем

Вакцина в обязательном порядке должна пройти три цикла перед тем, как она попадет на рынок.
Заявления о появлении вакцины от коронавируса в ближайшем будущем являются всего лишь политическими.
Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин в интервью Obozrevatel.
"Я не оптимист по поводу быстрого создания вакцины. До Covid-19 человечество уже дважды встречалось с коронавирусными инфекциями. В 2002-м году – SARS1, в 2006-2007-м годах – SMERS. Прошло 18 лет, потрачены миллиарды долларов, но вакцины от них до сих пор не сделаны", - сказал Александрин.
По его словам, каждая вакцина в обязательном порядке должна пройти три цикла перед тем, как она попадет на рынок.
"Насколько я знаю, ни одна вакцина еще не закончила второго цикла. Она должна показать не только свою эффективность, но и безопасность. До тех пор, пока вакцина не будет протестирована на эффективность и безопасность, все это будет оставаться только политическими заявлениями", - отметил врач.
Вакцина от коронавируса - что было ранее:
- 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса Covid-19 появится в Штатах через три или через четыре недели.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявлял, что американская вакцина от коронавируса появится к концу года.
- Китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. При этом в стране уже разрешили делать прививки людям из зоны риска за месяц до официального завершения клинических исследований. Эксперты, в свою очередь, бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.
- 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
- Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, приостановила клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.