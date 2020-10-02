Эпидемиолог описала схему передачи коронавируса в супермаркете

В супермаркете Covid-19 вполне возможно подцепить, отметила врач.
Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала, как распространяется коронавирус в супермаркете, и описала схему передачи Covid-19 косвенным путем.
Коронавирус в магазине вполне возможно подцепить, особенно контактным путем, рассказала медик в интервью ТСН.ua.
По ее словам, также коронавирусом можно заразиться косвенным путем – заболевший человек, например, кашляет в ладонь, потом берет какие-то товары, а после него эти товары берете вы – так Covid-19 может оказаться на ваших слизистых оболочках.
"…это достаточно сложный путь передачи в плане его осуществления на практике. Но это возможно, если человек действительно выделяет вирус и имеет какие-то яркие респираторные симптомы", – сказала медик.
- Ранее врач-педиатр, кандидат медицинских наук, телеведущий Евгений Комаровский предупреждал, что новым коронавирусом можно заразиться через фрукты, купленные в супермаркете, если вирус попал на них от носителя инфекции.
- Для того, чтобы избежать заражения через фрукты, медик посоветовал обдать их кипятком.