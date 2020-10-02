Эпидемиолог описала схему передачи коронавируса в супермаркете

В супермаркете коронавирус можно подцепить двумя путями, предупредила врач / УНИАН

Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала, как распространяется коронавирус в супермаркете, и описала схему передачи Covid-19 косвенным путем.

Коронавирус в магазине вполне возможно подцепить, особенно контактным путем, рассказала медик в интервью ТСН.ua.

По ее словам, также коронавирусом можно заразиться косвенным путем – заболевший человек, например, кашляет в ладонь, потом берет какие-то товары, а после него эти товары берете вы – так Covid-19 может оказаться на ваших слизистых оболочках.

"…это достаточно сложный путь передачи в плане его осуществления на практике. Но это возможно, если человек действительно выделяет вирус и имеет какие-то яркие респираторные симптомы", – сказала медик.