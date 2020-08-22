Эпидемиолог раскрыл правду о коронавирусе и тестах в Украине

Коронавирус в Украине - Эпидемиолог раскрыл правду о тестах / Фото pixabay.com

Коронавирус в Украине прогрессирует, потому что медицина недостаточно борется с пандемией.

Эпидемиолог, инфекционист, заместитель генерального директора по науке Международного института вакцин при ООН Михаил Фаворов пояснил, что в нашей стране делают недостаточное количество тестов на COVID-19.

"Я не могу понять, что в Украине происходит. Все мне об этом сообщают, что тестирование порядка 15% от необходимых групп тестирования. Почему они не тестируют, я не могу понять", – возмутился Фаворов в эфире Апостроф TV.

Читайте такжеПочему иммунитет быстро "забывает" коронавирус: ученые нашли ответИз-за этого хромает статистика по коронавирусу. При этом ситуацию усугубляет тот факт, что власти и медики начинают что-то делать лишь после того, как пациенты с COVID-19 заполнят больничные койки более чем на 50% – а это уже поздно.

"Какие у вас критерии оценки статистики? Первый – число коек. Не надо ничего делать до того, как половина коек свободна для тяжелобольных. Когда у вас 75% коек занято – вам надо закрывать город, надо прекращать заражение, иначе вам некуда будет класть тяжелых. Это самый главный критерий. Второй – тестирование. У вас полное невыполнение приказа", – отметил эксперт.

По его мнению, медики и правоохранители проходить тестирование должны хотя бы дважды в месяц.

Напомним, по состоянию на утро 22 августа, в Украине 102 971 человек заболел коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили + 2328 новых диагнозов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если число больных коронавирусом в Украине будет и дальше расти, то это полностью остановит медицину страны, и государство ничего не сможет с этим сделать.