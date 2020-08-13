Эпидемиолог рассказал об опасности путинской вакцины

Путин заявил о разработке первой в мире вакцины от COVID-19 / Reuters

Заявление Путина о разработке первой вакцины от COVID-19 – не более, чем очередное политическое заявление.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин.

"Каждая вакцина должна пройти три цикла тестирования. Даже если доверять официальной информации, то российская вакцина только второй цикл должна закончить в конце 2020 года. Соответственно, третий цикл она даже не начинала и поэтому это не больше, чем политическое заявление. Такие же заявления мы видим со стороны и других мировых лидеров, но я им не верю, потому что ни один здравомыслящий ученый не будет брать на себя такой ответственности и не выведет эту вакцину на рынок, пока не убедится в ее безопасности", - сказал Александрин.

Читайте такжеВ Германии рассказали, что не так с путинской вакциной от Covid-19По его словам, если вакцина действительно будет разработана, она появится на рынке не раньше конца 2021 года.

"Человечество в 2002 году уже сталкивалось с SARS-1 - патогенным коронавирусом. С тех прошло 18 лет, на разработки вакцины были потрачены миллиарды долларов, но как таковой ее до сих пор нет. Иными словами, это не такой быстрый процесс, как об этом заявляют в РФ. И даже если вакцина в мире появится до конца следующего года, Украина будет одной из последних стран, которые ее получат. Потому что сами мы вакцину не производим, в мире на нее большая очередь и те страны, которые ее разработают, сначала обеспечат вакциной внутренние рынки и только потом смогут продавать ее другим странам", - сказал эпидемиолог.

Напомним, заявление Путина было сделано, несмотря на предупреждение на прошлой неделе Всемирной организации здравоохранения о том, что России не следует отклоняться от обычных методов тестирования вакцины на предмет безопасности и эффективности.

Подход подвергся критике со стороны ученых со стороны, которые обеспокоены тем, что критические испытания, которые необходимы для определения безопасности и эффективности вакцины, не были проведены.

Российский научный орган, который разработал вакцину, Институт Гамалеи, еще не провел испытания фазы III на десятках тысяч добровольцев в строго контролируемых испытаниях, и этот процесс рассматривается как единственный метод обеспечения безопасности и эффективности вакцины. Во всем мире более 30 вакцин из более 165 разрабатываемых сейчас находятся на различных стадиях испытаний на людях.

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