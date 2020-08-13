УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Эпидемиолог рассказал об опасности путинской вакцины

13 августа 2020, 13:26

Первая безопасная вакцина в мире вряд ли появится раньше 2021 года, но Украина ее получит в последнюю очередь, считает Андрей Александрин.

Путин
Путин заявил о разработке первой в мире вакцины от COVID-19 / Reuters

Заявление Путина о разработке первой вакцины от COVID-19 – не более, чем очередное политическое заявление.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин.

"Каждая вакцина должна пройти три цикла тестирования. Даже если доверять официальной информации, то российская вакцина только второй цикл должна закончить в конце 2020 года. Соответственно, третий цикл она даже не начинала и поэтому это не больше, чем политическое заявление. Такие же заявления мы видим со стороны и других мировых лидеров, но я им не верю, потому что ни один здравомыслящий ученый не будет брать на себя такой ответственности и не выведет эту вакцину на рынок, пока не убедится в ее безопасности", - сказал Александрин.

Читайте такжеВ Германии рассказали, что не так с путинской вакциной от Covid-19По его словам, если вакцина действительно будет разработана, она появится на рынке не раньше конца 2021 года.

"Человечество в 2002 году уже сталкивалось с SARS-1 - патогенным коронавирусом. С тех прошло 18 лет, на разработки вакцины были потрачены миллиарды долларов, но как таковой ее до сих пор нет. Иными словами, это не такой быстрый процесс, как об этом заявляют в РФ. И даже если вакцина в мире появится до конца следующего года, Украина будет одной из последних стран, которые ее получат. Потому что сами мы вакцину не производим, в мире на нее большая очередь и те страны, которые ее разработают, сначала обеспечат вакциной внутренние рынки и только потом смогут продавать ее другим странам", - сказал эпидемиолог.

Напомним, заявление Путина было сделано, несмотря на предупреждение на прошлой неделе Всемирной организации здравоохранения о том, что России не следует отклоняться от обычных методов тестирования вакцины на предмет безопасности и эффективности.

Подход подвергся критике со стороны ученых со стороны, которые обеспокоены тем, что критические испытания, которые необходимы для определения безопасности и эффективности вакцины, не были проведены.

Российский научный орган, который разработал вакцину, Институт Гамалеи, еще не провел испытания фазы III на десятках тысяч добровольцев в строго контролируемых испытаниях, и этот процесс рассматривается как единственный метод обеспечения безопасности и эффективности вакцины. Во всем мире более 30 вакцин из более 165 разрабатываемых сейчас находятся на различных стадиях испытаний на людях.

Ранее в США рассказали, почему сомнительна российская вакцина от Covid-19.

коронавирус Владимир Путин российская вакцина Андрей Александрин
Сейчас вы просматриваете новость «Эпидемиолог рассказал об опасности путинской вакцины». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:49
Вооруженные люди ворвались в офисы Яндекса и Uber в Минске
13:48
Как перестать "кусочничать" и вредить здоровью: эффективные методы Видео
13:36
Основатель Мамахохотала и депутат Верховной Рады подхватил коронавирус
13:26
Эпидемиолог рассказал об опасности путинской вакцины
13:21
В Украине увеличат минимальную зарплату: когда и на сколько
13:20
Массовая забастовка в Беларуси: работники предприятий требуют отставки Лукашенко Видео
13:04
Джаред Лето отреагировал на протесты в Беларуси
12:59
День левши – самые интересные факты и поздравления с Днем левшей Видео
12:42
Сельдерей: 5 преимуществ для здоровья Видео
12:39
"Идут переговоры": Зеленский призвал граждан Украины не ездить в Беларусь
12:31
Мастер боевых искусств сделает сиквел 47 ронинов с Киану Ривзом
12:22
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 августа: кому грозят болезни, а кому – денежное фиаско Видео
12:15
Как сделать секс горячее с помощью массажа: "работающие" способы Видео
12:12
Первый шаг к президентству: чего ждать от участия Притулы в киевских выборах
12:06
"Концлагерь, пытают людей": в Сети появился рассказ о расправах силовиков над протестующими в Беларуси Видео
11:55
"Может плохо кончиться": КВНщик и актер высказался об избиении белорусов Лукашенко Видео
11:38
Коронавирус в Украине и мире 13 августа: за сутки заразились 330 тысяч человек Видео
11:32
Как сделать слайм дома: 4 легких способа Видео
11:24
Синоптик предупредила, какая погода ждет украинцев на Маковея 2020 Видео
11:15
"Спецназовец-фитнесс-тренер и советские кокарды": в Беларуси силовики выбрасывают форму в мусорники Видео
11:11
Коронавирус в Украине за сутки установил два антирекорда Видео
11:00
З Медовим Спасом! З Маковеєм – вітання прозою, у віршах та у картинках Видео
10:33
"Иди, пока не сбросишь в бездну": нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко уйти Видео
10:32
Коронавирус в Киеве пересек "красную линию"
10:08
"Умеренное насилие": вмешается ли Россия в белорусские протесты мнение
09:59
Болит спина: специалист рекомендует копеечное средство от боли Видео
09:47
Испанию атаковал неизвестный вирус: 16 человек госпитализированы
09:44
Масштабное ДТП: в Кировоградской области столкнулись два автобуса
09:04
В Беларуси против задержанных украинцев открыли уголовное дело: подробности
09:01
Голые селфи и мастурбация: врач назвала сексуальные способы ухода за собой
08:46
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 августа: кому грозит крупный скандал Видео
08:42
В России рассказали, совместимы ли алкоголь и вакцина от коронавируса
08:41
Коронавирус в Украине 13 августа: за сутки - почти 1600 новых больных Видео
08:37
Как не заразиться COVID-19 на пляже: в МОЗ дали важные советы
08:33
Новые санкции США против СП-2 - это убийство трупа мнение
07:59
Помпео рассказал о возможных санкциях против режима Лукашенко Видео
07:45
Единственный шанс Лукашенко - латиноамериканская диктатура с тотальным террором мнение
07:35
"Лучшая гарантия суверенитета": Фейгин предложил Украине вернуть ядерный статус
07:21
Предвыборные страхи Трампа: возможен ли перенос выборов в США
06:56
Почему Байден в вице-президенты позвал чернокожую женщину мнение
06:34
Магнитная буря сегодня взорвет головы – как спастись Видео
06:32
"Попка зачетная": Леся Никитюк взбудоражила развратным фото
06:13
Ученые назвали самую эффективную маску от коронавируса Видео
05:54
Вторая волна COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали, как идет подготовка
05:14
Один знак Зодиака встретит любовь всей жизни: астрологи назвали даты
05:00
Ученые рассказали, какая привычка поможет в борьбе с коронавирусом
04:30
Как убрать живот: эта каша творит чудеса
04:01
В ВОЗ сдержанно отреагировали на российскую вакцину от COVID-19 Видео
03:34
Избиения и задержания в Беларуси: в ООН сделали Минску предупреждение
03:25
"Кончила правой, работай левой": лучшие секс-позы для женской мастурбации
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять