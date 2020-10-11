Эпидемиолог сообщил, когда пандемия коронавируса утихнет

В конце 2020 и начале 2021 годов мы перенесем высокую вспышку коронавируса, но это еще не финал.
Коронавирус 2020 выявили в мире у более 37 миллионов человек, в то же время жертвами Covid-19 стали более миллиона человек. Как заявил эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов, ситуация стабилизируется летом 2022-го, но мир не вернется к прежней жизни после пандемии.
Об этом Фаворов рассказал в интервью КП.
По его словам, в конце этого и начале следующего годов мы перенесем высокую вспышку.
"Соответственно, в 2021-22 годах – вспышку относительно небольшую. Значит, летом 2022-го ситуация стабилизируется… Но мы уже никогда не будем жить так, как прежде. Эта эпидемия всё изменила. Она изменила характер работы, характер взаимоотношений людей. Ничего не проходит бесследно", - объяснил эпидемиолог.
Также он отметил, что во время знаменитой пандемии "испанки", которая началась в 1918 году, самый большой и тяжелый подъем был в следующем - в 1919-м. Поэтому сейчас мы также ожидаем более высокий подъем по сравнению с февралем-мартом-апрелем.
"Он будет длиться где-то с ноября по февраль", - уточнил Фаворов.
Также эксперт подчеркнул, что принципиальным моментом является доза заражения.
"Если вы таким вирусом заражаетесь малой дозой, у вас будет вообще бессимптомное заболевание. А если вы заражаетесь большой дозой вируса, велик риск, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Как это контролировать? Только маска, социальная дистанция и ни в коем случае не контактировать с теми, у кого есть респираторные симптомы", - добавил эпидемиолог.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Известный доктор Евгений Комаровский, тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.