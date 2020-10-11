Эпидемиолог сообщил, когда пандемия коронавируса утихнет

Эпидемиолог спрогнозировал, когда пандемия коронавируса утихнет / Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у более 37 миллионов человек, в то же время жертвами Covid-19 стали более миллиона человек. Как заявил эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов, ситуация стабилизируется летом 2022-го, но мир не вернется к прежней жизни после пандемии.

Об этом Фаворов рассказал в интервью КП.

По его словам, в конце этого и начале следующего годов мы перенесем высокую вспышку.

"Соответственно, в 2021-22 годах – вспышку относительно небольшую. Значит, летом 2022-го ситуация стабилизируется… Но мы уже никогда не будем жить так, как прежде. Эта эпидемия всё изменила. Она изменила характер работы, характер взаимоотношений людей. Ничего не проходит бесследно", - объяснил эпидемиолог.

Также он отметил, что во время знаменитой пандемии "испанки", которая началась в 1918 году, самый большой и тяжелый подъем был в следующем - в 1919-м. Поэтому сейчас мы также ожидаем более высокий подъем по сравнению с февралем-мартом-апрелем.

"Он будет длиться где-то с ноября по февраль", - уточнил Фаворов.

Также эксперт подчеркнул, что принципиальным моментом является доза заражения.

"Если вы таким вирусом заражаетесь малой дозой, у вас будет вообще бессимптомное заболевание. А если вы заражаетесь большой дозой вируса, велик риск, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Как это контролировать? Только маска, социальная дистанция и ни в коем случае не контактировать с теми, у кого есть респираторные симптомы", - добавил эпидемиолог.

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