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Эпидемия бесконтрольна: эксперт объяснил бесполезность карантина выходного дня

14 ноября 2020, 06:02

Украинцы чаще всего инфицируются в семейном кругу и на работе, напомнил Владимир Курпита.

Карантина
В Украине ввели карантин выходного дня / УНИАН

Карантин выходного дня не окажет существенного влияния на ход эпидемии коронавируса в Украине, заявил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

В комментарии Главреду он напомнил, что чаще всего украинцы инфицируются в семейном кругу, на работе (во время рабочих встреч) и во время поездок в общественном транспорте (что происходит в рабочие дни, а не только в выходные), однако правительство не применяет ограничений в отношении этих трех наиболее важных мест инфицирования.

Инфекционист убежден, что вероятность введения тотального локдауна в Украине достаточно велика.

"Для правительства сейчас сложилась ситуация цугцванга, когда что бы оно ни сделало, это будет проигрышный вариант, поскольку эпидемию, к сожалению, мы не контролируем. А потому остается надеяться на иммунитет нации, сознательность украинцев и естественное течение эпидемии, которое само по себе приведет к постепенному снижению. Это – не о коллективном иммунитете, а именно о естественном течении эпидемии", – отметил эпидемиолог.

Кроме того, Курпита выразил обеспокоенность из-за того, что в Украине "снова политика начинает побеждать здравый смысл и эпидемиологию", когда местные власти отдельных городов отказываются выполнять решения правительства, призванные хоть немного улучшить эпидемическую ситуацию.

Читайте такжеТотальный локдаун в Украине: в Кабмине рассказали, когда пойдут на крайние меры"Хорошая идея по распределению страны на зоны окончательно дискредитировала себя. Поэтому я бы не слишком переживал из-за решения о том, что теперь на территории всей страны будет действовать режим, который был свойственен для "оранжевой" зоны, а те зоны, которые до этого были "красными", получат существенные послабления. Ведь в целом ситуация в областных центрах достаточно сложная. Поэтому, возможно, для Киева, Харькова, Одессы, Львова и ряда других областных центров следовало бы обсудить возможность введения более жестких мер. Но, как видим, новоизбранные мэры или кандидаты в мэры начинают отрицать эти абсолютно правильные решения", – добавил специалист.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что в Украине единственным выходом из ситуации со стремительным распространением коронавируса является полный локдаун.

По его словам, уже через месяц в Украине могут закончиться места в больницах. Степанов прогнозирует, что с таким темпом медики скоро физически не смогут оказывать квалифицированную помощь всем нуждающимся.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине коронавирус заразил за сутки еще 11 787 человек, в том числе 388 детей и 555 медработников.
  • Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 512 652 человека.
  • Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 9 317 человек. За сутки умерли еще +172 пациента.
  • Выздоровели с начала эпидемии 233 849 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +6 155 украинцев.
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