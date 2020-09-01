Эпидемия COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали проблемные регионы

Киев и 17 областей не готовы к ослаблению противоэпидемиологических мер.
Согласно данным министерства здравоохранения Украины, по состоянию на вторник, 1 сентября, Киев и 17 украинских областей не готовы к смягчению карантинных мероприятий. Уровень заболеваемости COVID-19 в столице и данных регионах превышает оптимальные показатели заражения на 100 тысяч населения за последние 2 недели.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Какие регионы не готовы к ослаблению карантина
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черновицкая область
- Черниговская область
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Добавим, рекомендации министерства для смягчения карантинных ограничений предусматривают соответствие эпидемиологической ситуации трем главным критериям:
- загруженность больничных коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, менее 50% за последние 5 дней
- количество проведенных ПЦР-тестов – более 24 на 100 тысяч населения за последние 7 дней
- показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за 14 дней
Напомним, по данным на вторник, 1 сентября, в Украине зафиксировано 123 303 прецедентов заражения COVID-19 с начала эпидемии на территории страны. За последние 24 часа коронавирусом заразились еще 2088 украинцев.