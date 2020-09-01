Эпидемия COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали проблемные регионы

В Украине продолжается эпидемия коронавирусной инфекции / УНИАН

Согласно данным министерства здравоохранения Украины, по состоянию на вторник, 1 сентября, Киев и 17 украинских областей не готовы к смягчению карантинных мероприятий. Уровень заболеваемости COVID-19 в столице и данных регионах превышает оптимальные показатели заражения на 100 тысяч населения за последние 2 недели.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Полтавская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черновицкая область

Черниговская область

Читайте такжеВ Минздраве назвали причину массовых вспышек COVID-19 в Украине

Добавим, рекомендации министерства для смягчения карантинных ограничений предусматривают соответствие эпидемиологической ситуации трем главным критериям:

загруженность больничных коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, менее 50% за последние 5 дней

количество проведенных ПЦР-тестов – более 24 на 100 тысяч населения за последние 7 дней

показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за 14 дней

Напомним, по данным на вторник, 1 сентября, в Украине зафиксировано 123 303 прецедентов заражения COVID-19 с начала эпидемии на территории страны. За последние 24 часа коронавирусом заразились еще 2088 украинцев.