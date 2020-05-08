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Врач назвал насекомое, способное переносить Covid-19

8 мая 2020, 01:57

Эпидемиологическую опасность таят мухи.

Муха
Муха - переносчик коронавируса / Фото: wikipedia.org

Исследователи пришли к выводу, что некоторые насекомые могут быть переносчиками коронавируса, однако не все одинаково опасны.

Как сообщает ресурс 360tv, комары не способны распространять Covid-19. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

"От комаров вы, конечно, не заразитесь, вирус комарами не переносится. Он кусает человека, всасывает инфицированную кровь, затем кусает другого человека, но его не заразит. Вирус должен попасть в желудок, а затем в слюнные железы. Но в них коронавирус не может содержаться. Он для такого переноса не предназначен. Механический перенос крайне маловероятен", — успокоил эксперт.

По словам Альтштейна, переносчиками многих заболеваний, в том числе коронавируса, являются мухи. Их следует опасаться, если необходимо защитить свою семью от инфицирования.

"На своих лапках они могут переносить все, что угодно, они распространяют грязь. Вирус может содержаться в фекалиях, откуда мухи способны его перенести, например, на продукты питания. Тут необходимо соблюдение гигиены. Когда их станет много, они смогут участвовать в распространении коронавирусной инфекции", — признал вирусолог.

Напомним, мужчины переносят заболевание коронавирусом COVID-19, по данным исследований, значительно хуже и чаще оказываются в реанимации. Ученые нашли способ, как спасти представителей сильного пола от смерти из-за китайского вируса.

Ранее 25-летний преподаватель из Северного Уэльса, который живет и работает в Ухане, стал первым британцем, который заболел коронавирусом. Мужчина рассказал, как ему удалось победить болезнь, и как она протекала.

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