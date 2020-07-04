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Эпидемия COVID-19 в Украине: врач оценил возможность катастрофы

Чем больше людей инфицируются, тем меньше остается тех, кто чувствителен к вирусу.

4 июля 2020, 09:42

коронавирус
В Украине уже более 47 тысяч пациентов с коронавирусом / Фото pixabay.com

Коронавирус продолжает атаковать Украину, каждый день фиксируются новые случаи заражений. Однако в масштабах Украины никакой катастрофической ситуации пока что нет.

Такте мнение высказал врач-инфекционист Юрий Жигарев украинским СМИ.

По его словам, есть большие различия между регионами. Есть области, где более напряженная ситуация, но есть и места, где нет никакого кризиса и остается много свободных коек в больницах.

"Я не вижу никакой катастрофы, потому что это стратегический план, который был с самого начала. Если в больницах первой волны будут заканчиваться койки, тогда будут подключаться определенные медучреждения второй волны. Они это знают, сейчас готовят оборудование, лекарства и все необходимое. Все по плану, который был разработан еще весной", - отметил Жигарев.

Эксперт также считает, что есть определенная вероятность того, что ситуация с коронавирусом в Украине обострится. Но пока что нет информации, что нас ждет какая-то катастрофа.

"Каждый час инфицируются новые пациенты. Чем больше людей инфицируются, тем меньше остается тех, кто чувствителен к вирусу. Этот процесс продолжается уже несколько месяцев. Все меньше и меньше эта уязвимая категория. Поэтому говорить, что вдруг через полгода, зимой или в какой-то момент у нас будет взрыв, нет оснований", - резюмировал врач.

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Как сообщал Главред, по состоянию на субботу, 4 июля, в Украине зафиксированы 47 677 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +914. Жертвами COVID-19 стали 1 227 человек (+15 за сутки). С начала эпидемии вылечились от коронавируса 21 155 человек (+597 за сутки).

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