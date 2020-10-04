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Эпидемия обойдется дороже, чем локдаун - врач

4 октября 2020, 04:06

Если не вводить карантин, возможна ситуация, как в Италии в феврале, считает Евгений Качман.

Киев,карантин,маска
Карантин необходим в условиях пандемии / УНИАН

Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман считает, что введение жесткого карантина в условиях пандемии коронавируса является необходимым.

Об этом он заявил в интервью изданию Гордон.

"В итоге им (странам, - ред.) все равно эпидемия обойдется дороже, чем карантин. В Израиле это поняли, но поздно. У нас долго оттягивали принятие решения. Причин было много – это дорого для бюджета, у населения депрессия, людям надо зарабатывать и так далее. Но мы все же поняли, что отсутствие ограничений обойдется дороже", - считает Качман.

По его словам, если не вводить карантин, возможна ситуация, как в Италии в феврале.

"Боюсь, если страны не начнут быстро принимать меры, им все равно придется их принимать, но уже в гораздо худших условиях", - отметил инфекционист.

Отметим, с 18 сентября Израиль из-за роста заболеваемости Covid-19 ввел трехнедельный национальный локдаун. Израильтяне должны будут оставаться в пределах 500 метров от своих домов, но могут выезжать на рабочие места. Школы и торговые центры будут закрыты, супермаркеты и аптеки останутся открытыми. Государственный сектор будет работать с меньшим количеством сотрудников, а негосударственные офисы и предприятия не должны будут закрываться, если они не принимают клиентов.

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Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально зарегистрировали 222 322 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +4661 новый диагноз Covid-19.
  • Коронавирус в Киеве не утихает - за минувшие сутки обнаружен еще +441 новый случай заражения Covid-19. По состоянию на субботу, 3 октября, в столице уже 24 043 зараженных коронавирусом.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 октября заявил, что заполненность койко-мест больными с коронавирусом составляет 53,9% в целом по Украине. Растет число пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой или средне-тяжелой форме.
  • Главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан предупредила, что если такое количество больных будет фиксироваться ежедневно, то украинские больницы могут столкнуться с серьезными проблемами. По ее словам, инфекционных коек для больных в Украине может не хватить.

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