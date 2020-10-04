Эпидемия обойдется дороже, чем локдаун - врач

Карантин необходим в условиях пандемии / УНИАН

Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман считает, что введение жесткого карантина в условиях пандемии коронавируса является необходимым.

Об этом он заявил в интервью изданию Гордон.

"В итоге им (странам, - ред.) все равно эпидемия обойдется дороже, чем карантин. В Израиле это поняли, но поздно. У нас долго оттягивали принятие решения. Причин было много – это дорого для бюджета, у населения депрессия, людям надо зарабатывать и так далее. Но мы все же поняли, что отсутствие ограничений обойдется дороже", - считает Качман.

По его словам, если не вводить карантин, возможна ситуация, как в Италии в феврале.

"Боюсь, если страны не начнут быстро принимать меры, им все равно придется их принимать, но уже в гораздо худших условиях", - отметил инфекционист.

Отметим, с 18 сентября Израиль из-за роста заболеваемости Covid-19 ввел трехнедельный национальный локдаун. Израильтяне должны будут оставаться в пределах 500 метров от своих домов, но могут выезжать на рабочие места. Школы и торговые центры будут закрыты, супермаркеты и аптеки останутся открытыми. Государственный сектор будет работать с меньшим количеством сотрудников, а негосударственные офисы и предприятия не должны будут закрываться, если они не принимают клиентов.

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