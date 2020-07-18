Разлад на фоне COVID-19: стало известно, кто блокирует 750 млрд евро помощи странам ЕС

Нидерланды блокируют 750€-миллиардный пакет помощи пострадавшим от COVID-19 странам / Reuters

Ряд государств, среди которых Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания, не хотят направлять финансовые средства Испании и Италии. Это стало причиной провала переговоров по принятию 750€-миллиардной программы экономической помощи странам, пострадавшим от COVID-19.

Об этом сообщает агентство AFP.

Главенствующие в ЕС государства проведут в субботу, 18 июля, еще одну встречу с руководством Нидерландов и Австрии, чтобы снова попытаться согласовать с ними план программы.

Дипломаты полагают, что повторные переговоры могут закончиться провалом. Нидерланды, которых поддерживают Австрия, Швеция и Дания, не хотят направлять финансовые средства в такие государства, как Испания или Италия.Читайте такжеВ Евросоюзе назвали страну, экономику которой не смог сокрушить COVID-19

"Лидеры ЕС встретятся снова в субботу, чтобы попытаться спасти план восстановления экономики после коронавируса, с которым не согласны "скромные" страны во главе с Нидерландами и Австрией", - отмечается в сообщении.

Известно, что переговоры на саммите ЕС 17 июля не увенчались успехом, так как глава правительства Нидерландов Марк Рютте не смог объяснить требование несогласных стран установить контроль над распределением средств южным партнерам.

Лидеры Германии и Франции – Ангела Меркель и Эммануэль Макрон – напротив, поддерживают пакет финансовой помощи странам, экономики которых пострадали от коронавирусной инфекции.

Ранее Федеральный канцлер Ангела Меркель не исключала, что переговоры на саммите ЕС могут завершиться провалом и просила коллег принять взвешенное решение.