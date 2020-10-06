ЕС пообещал Украине еще 190 млн евро: куда пойдут деньги

Финансовая помощь от ЕС предоставляется в форме кредитов на льготных условиях.
На борьбу с коронавирусом Covid-19 в Украине Евросоюз намерен выделить еще 190 миллионов евро – в дополнение к 1,2 млрд евро экономической помощи, предоставление которых было согласовано ранее.
Такие цифры озвучил президент Евросовета Шарль Мишель во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы должны бороться вместе. Потому мы согласовали выделение 190 миллионов евро… И это самая большая помощь для нашего восточного соседа", – рассказал Мишель.
Отметим, что финансовая помощь от ЕС предоставляется в форме кредитов на льготных условиях.
Ранее Зеленский сделал громкое заявление о безвизе с Евросоюзом. Глава государства призвал украинцев не паниковать.
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- По состоянию 6 октября, коронавирус в Украине заразил 234 584 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4348. Жертвами Covid-19 стали 4 520 человек (+90 за сутки).
- Напомним, в конце июля стало известно, что средства в Фонде по борьбе с коронавирусной инфекцией практически закончились. В правительстве даже отчитались, на что потратили все 66 млрд грн: в частности, 35 млрд грн направлены на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.
- Ранее эпидемиолог объяснил, почему не стоит выделять миллиарды из "коронавирусного фонда" на образование. Как сообщалось, нардепы в законопроекте №4057, который зарегистрирован на сайте Верховной Рады, предлагают Кабмину перераспределить расходы Фонда борьбы с коронавирусом, выделив более 10 млрд гривен на образование.
Автор: Диана Беловодская