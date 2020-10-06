ЕС пообещал Украине еще 190 млн евро: куда пойдут деньги

Коронавирус в Украине - ЕС отстегнет Киеву еще 190 млн евро на борьбу / Reuters

На борьбу с коронавирусом Covid-19 в Украине Евросоюз намерен выделить еще 190 миллионов евро – в дополнение к 1,2 млрд евро экономической помощи, предоставление которых было согласовано ранее.

Такие цифры озвучил президент Евросовета Шарль Мишель во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы должны бороться вместе. Потому мы согласовали выделение 190 миллионов евро… И это самая большая помощь для нашего восточного соседа", – рассказал Мишель.

Отметим, что финансовая помощь от ЕС предоставляется в форме кредитов на льготных условиях.

Ранее Зеленский сделал громкое заявление о безвизе с Евросоюзом. Глава государства призвал украинцев не паниковать.

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