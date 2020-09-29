Еще одного украинского политика подкосил коронавирус

Кира Рудик заболела Covid-19.
Лидер партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус 2020.
Об этом она сообщила во вторник, 28 сентября на своей странице в Facebook.
Политик рассказала, что у нее несколько дней держалась высокая температура, другие симптомы были похожими на грипп.
"Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы – похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера", – написала Рудик.
Глава Голоса также сообщила, что члены партии также сдали тест на коронавирус.
"Конечно, очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично. Еще раз призываю всех соблюдать карантинные нормы и беречь себя", – добавила Рудик.
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- По состоянию на утро 29 сентября, в Украине обнаружены 204 932 случая заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 627.
- Коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
- 23 августа СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
- Коронавирус в Украине подхватил и ряд народных депутатов.
- Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.