"Еще пару лет хаоса": врач дал прогноз, когда закончится пандемия Covid-19

Коронавирус заразил почти 35 миллионов людей во всем мире / pixabay.com

Пандемия коронавируса 2020 продлится еще несколько лет, а люди смогут вернуться к привычной жизни после того, как станет широко доступна вакцина от Covid-19.

Такой прогноз сделал ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман, передает Гордон.

"Скорее всего, через пару лет (мир вернется к нормальной жизни, - ред.), когда появится и станет широко доступна вакцина. До конца 2021 года, я думаю, останется, как сейчас", - считает инфекционист.

Он привел в пример ситуацию с пандемией испанского гриппа.

"Тогда не было прививок, не было лекарств, эпидемия длилась около трех лет, умерло более 50 млн человек. Я надеюсь, мы справимся быстрее, потому что у нас есть наука и медицина. Но пару лет хаоса нас еще ждет", – подчеркнул Качман.

На вопрос о том, возможно ли начало массовой иммунизации в мире к концу 2021 года, врач ответил так: "Я почти уверен, это более реально. Не уверен, что на летние каникулы в следующем году можно будет свободно путешествовать. Но я – оптимист и надеюсь, что зимой уже можно будет прокатиться на лыжах".

Читайте такжеВрач объяснил, почему вакцина не гарантирует победу над Covid-19

Коронавирус в Украине и мире - что было ранее: