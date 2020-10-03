"Еще пару лет хаоса": врач дал прогноз, когда закончится пандемия Covid-19

Мир вернется к нормальной жизни, когда появится и станет широко доступна вакцина от коронавируса.
Пандемия коронавируса 2020 продлится еще несколько лет, а люди смогут вернуться к привычной жизни после того, как станет широко доступна вакцина от Covid-19.
Такой прогноз сделал ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман, передает Гордон.
"Скорее всего, через пару лет (мир вернется к нормальной жизни, - ред.), когда появится и станет широко доступна вакцина. До конца 2021 года, я думаю, останется, как сейчас", - считает инфекционист.
Он привел в пример ситуацию с пандемией испанского гриппа.
"Тогда не было прививок, не было лекарств, эпидемия длилась около трех лет, умерло более 50 млн человек. Я надеюсь, мы справимся быстрее, потому что у нас есть наука и медицина. Но пару лет хаоса нас еще ждет", – подчеркнул Качман.
На вопрос о том, возможно ли начало массовой иммунизации в мире к концу 2021 года, врач ответил так: "Я почти уверен, это более реально. Не уверен, что на летние каникулы в следующем году можно будет свободно путешествовать. Но я – оптимист и надеюсь, что зимой уже можно будет прокатиться на лыжах".
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Коронавирус в Украине и мире - что было ранее:
По состоянию на утро субботы, 3 октября, в мире зарегистрированы 34 582 920 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 1 027 820 пациентов.
По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально зарегистрировали 222 322 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +4661 новых диагноза COVID-19.
- По состоянию на пятницу, 2 октября, в Украине был обнаружен 217 661 случай заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 633. Это рекордное число новых зараженных за сутки.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем свидетельствует официальная статистика.
- Ученые из США считают, что Covid-19 оказалась опаснее "испанки". Испанский грипп в свое время увеличил смертность в три раза, а Covid-19 – уже в четыре.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в мире каждые 16 секунд от осложнений коронавирусной болезни умирает человек.
- Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что не существует определенного единственного препарата, который бы вылечил людей от Covid-19.