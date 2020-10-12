Если стоит 2500 грн: инфекционист объяснил, в чем подвох с бесплатными тестами на Covid-19

Бесплатный тест на коронавирус - в чем подвох / УНИАН

Обещание правительства, что тест на Covid-19 в Украине можно сдать бесплатно в частной лаборатории, вызывает у экспертов большие вопросы. В первую очередь, не до конца ясно, как власти намерены мотивировать частные лаборатории продавать государству услугу по тестированию за 300 грн – если обычно они продают ее по 2500 грн.

"То, что выделили денежные средства, не значит, что их в конце года просто не переведут в следующий бюджет полностью неизрасходованными. Действительно, пойдут ли на это частные лаборатории, вообще какие они квоты на это выделят? Зачем им продавать государству тест за 300 гривен, когда за 2,5 тысячи можно продать его человеку с улицы, а на улице очередь", – цитирует Апостроф врача-инфекциониста и стратега Вадима Аристова.

Читайте такжеУ Зеленского назвали способы получения Украиной вакцины от коронавирусаПо его словам, это "вопрос официальных и неофициальных рычагов, так как в принципе все эти лаборатории все равно должны подчиняться Министерству здравоохранения". Эксперт допускает, что на лаборатории просто надавят, так как "у них есть лицензия, которую можно проверять, и очень часто они не соответствуют в чем-то".

"А вообще это не единственный путь, чтобы решить такое задание. Есть очень много этих амплификаторов, которые есть в исследовательских лабораториях, в университетских лабораториях. Все это можно аккумулировать в сток и создавать временные лаборатории, просто более мощные", – считает Аристов.

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