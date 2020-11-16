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Есть группы риска: врач рассказал, кому не поможет вакцина от COVID-19

16 ноября 2020, 01:34

Эффективность прививки от коронавируса пока не известна, подчеркнул Борис Донской.

Вакцина
Борис Донской прокомментировал появление вакцины от коронавируса / Reuters

Иммунолог Борис Донской прокомментировал вопрос о том, есть ли группы людей, на которые вакцина от коронавируса может не оказать воздействие.

В эфире канала Украина 24 он напомнил о том, что у всех препаратов есть определенный предел эффективности.

"Даже если это старинный проверенный препарат — он все равно имеет определенные ограничения и в определенных случаях не действует. Вот только эта (вакцина от коронавируса - ред.) достаточно новая штука, и у нас нет ни времени, ни возможности годами исследовать ее эффективность, в различных группах риска - на это уйдут годы. Тогда приходится пользоваться инструментом, который, как мы знаем, еще не является оптимальным", — сказал медик.

В то же время он отметил, что во время эпидемии коронавируса времени, чтобы дождаться окончательных данных об эффективности вакцины, не хватает.

"Мы еще точно не знаем, какую эффективность эта прививка будет иметь. Мы можем только надеяться на эти первичные данные, потому что если мы будем ждать еще полгода для подтверждения этих данных, прививки уже не потребуется, группы риска уже переболеют. То есть до лета следующего года — у нас нет столько времени. Поэтому приходится выбирать между не до конца, возможно, эффективным инструментом, который имеет потенциальные угрозы, и его эффективностью", — добавил Донской.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки зафиксирован 10 681 случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 420 детей и 391 медработник.
  • Кроме того, за последние сутки умерли 95 человек, выздоровели - 2633, госпитализированы - 1227.
  • Медики провели 44 505 тестирований, в частности методом ПЦР - 36000, методом ИФА - 8505.
  • За все время пандемии в Украине заболели 535 857 человек, выздоровели - 241 444, умерли - 9603.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.
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