"Это геноцид": инфекционист оценил путинскую вакцину от Covid-19

В декабре 2020 года россияне должны были бы только закончить второй цикл испытаний препарата.
Создать вакцину от коронавируса за один год невозможно. Особенно если речь идет о качественном препарате.
Об этом заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, инфекционист Андрей Александрин, комментируя российскую вакцину от Covid-19 и аносированные в других странах препараты, передает Главком.
"Как инфекционист могу вас заверить: ни о какой вакцине от коронавируса за год, а тем более - о качественной, речь просто не идет. Это невозможно", - сказал Александрин.
"То, что россияне что-то зарегистрировали, не выдерживает никакой критики. По международным канонам, каждая вакцина должна пройти три этапа испытаний. Россияне в декабре 2020 года должны только закончить второй цикл. Но они уже заявили, что вакцина готова", - добавил врач.
Александрин отметил, что иммунно-биологический препарат - это не шутки.
"Даже если вакцина покажет свою эффективность, она может быть опасной. Пока же она не будет безопасной, ни Всемирная организация здравоохранения, ни ЮНИСЕФ, ни другие организации не возьмут на себя ответственность за нее. Это же геноцид", - резюмировал инфекционист.
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Вакцина от коронавируса - что было ранее:
- 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
- Позже Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от Covid-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.
- Западные ученые выразили опасение, что российская вакцина от Covid-19 может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антибиотикам. Лечить болезнь станет еще сложнее.
- 25 августа сообщалось, что России Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в виде порошка, которую разработал научный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
- 31 августа в РФ заявили, что отгружать крупные партии российской вакцины от китайского коронавируса Covid-19 начнут в сентябре 2020 года.