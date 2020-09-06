"Это геноцид": инфекционист оценил путинскую вакцину от Covid-19

По международным канонам, каждая вакцина должна пройти три этапа испытаний / Reuters

Создать вакцину от коронавируса за один год невозможно. Особенно если речь идет о качественном препарате.

Об этом заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, инфекционист Андрей Александрин, комментируя российскую вакцину от Covid-19 и аносированные в других странах препараты, передает Главком.

"Как инфекционист могу вас заверить: ни о какой вакцине от коронавируса за год, а тем более - о качественной, речь просто не идет. Это невозможно", - сказал Александрин.

"То, что россияне что-то зарегистрировали, не выдерживает никакой критики. По международным канонам, каждая вакцина должна пройти три этапа испытаний. Россияне в декабре 2020 года должны только закончить второй цикл. Но они уже заявили, что вакцина готова", - добавил врач.

Александрин отметил, что иммунно-биологический препарат - это не шутки.

"Даже если вакцина покажет свою эффективность, она может быть опасной. Пока же она не будет безопасной, ни Всемирная организация здравоохранения, ни ЮНИСЕФ, ни другие организации не возьмут на себя ответственность за нее. Это же геноцид", - резюмировал инфекционист.

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