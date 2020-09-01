"Это путь к катастрофе": в ВОЗ сделали заявление о карантине

Страны должны отменять карантин постепенно - ВОЗ / Reuters

Введенные по всему миру в связи с циркуляцией коронавирусной инфекции COVID-19 карантинные ограничения должны смягчаться под тщательным контролем государства. Если страны сделают акцент на быстрой отмене профилактических мероприятий, это может закончиться катастрофой.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус, сообщает издание Ведомости.

По его словам, те государства, которые спешат открыть свои внешние границы, могут столкнуться с потерей контроля над распространением когронавирусной инфекции, вследствие чего их ждут крайне негативные последствия.

"Если страны серьезно настроены на то, чтобы открыться, они должны быть серьезно настроены на борьбу с распространением COVID-19", - считает Гебрейсус.Читайте такжеМиллионы людей в состоянии страха: в ВОЗ предупредили об опасности COVID-19

Также он подчеркнул, что открывать свои границы могут только государства, которым удалось взять под контроль эпидемию. Однако отмена всех ограничений в один момент – "это путь к катастрофе".

Ранее в ВОЗ заявили, что странам нужно придерживаться адаптивных карантинных мер, но не вводить жесткие противоэпидемиологические мероприятий, которые могут крайне негативно повлиять на экономику и поведение людей.