Фреймут поборола коронавирус и назвала симптомы

Ведущая сказала, что самое страшное в Covid-19.
Украинская телеведущая, участница нового сезона проекта Танці з зірками Ольга Фреймут поборола коронавирус Covid-19 – ПЦР-тест дал негативный результат.
Самое страшное в коронавирусе – его коварный индивидуальный подход: к кому-то он ласков, а для кого-то – роковой, написала ведущая на своей странице в Instagram.
Также Фреймут назвала симптомы, которые у нее были во время заболевания. По ее словам, все началось с сильной головной боли, которую не могли утолить даже самые сильные таблетки.
Коронавирус у Фреймут – какие были симптомы:
- Мигрень;
- Боль в плечах;
- Боль в ребрах;
- Поднялась температура;
- Пропало обоняние;
- Несколько дней не могла есть;
- Мутные и темные мысли.
"Одну ночь я не смогла заснуть ни на минуту, потому что к мигрени добавились боли в плечах. Казалось, лежу под колесами грузовика. Думала – из-за тренировки", – добавила телеведущая.
- Напомним, 22 августа стало известно, что Ольга Фреймут где-то подхватила коронавирус.
- Ведущая не отказалась от участия в проекте Танці з зірками 2020 и танцевала с партнером удаленно.
Автор: Екатерина Присяжнюк