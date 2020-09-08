Фреймут поборола коронавирус и назвала симптомы

Ольга Фреймут поборола Covid-19 / instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая, участница нового сезона проекта Танці з зірками Ольга Фреймут поборола коронавирус Covid-19 – ПЦР-тест дал негативный результат.

Самое страшное в коронавирусе – его коварный индивидуальный подход: к кому-то он ласков, а для кого-то – роковой, написала ведущая на своей странице в Instagram.

Также Фреймут назвала симптомы, которые у нее были во время заболевания. По ее словам, все началось с сильной головной боли, которую не могли утолить даже самые сильные таблетки.

Коронавирус у Фреймут – какие были симптомы:

Мигрень;

Боль в плечах;

Боль в ребрах;

Поднялась температура;

Пропало обоняние;

Несколько дней не могла есть;

Мутные и темные мысли.

"Одну ночь я не смогла заснуть ни на минуту, потому что к мигрени добавились боли в плечах. Казалось, лежу под колесами грузовика. Думала – из-за тренировки", – добавила телеведущая.

Ольга Фреймут поборола Covid-19 / Скриншот