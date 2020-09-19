Где карантин в Украине нельзя ослаблять: появились еще два аутсайдера

Список областей Украины, в которых карантин нельзя ослаблять, стал длиннее / УНИАН

По состоянию на субботу, 19 августа, в Украине возросло количество областей, в которых нельзя ослаблять карантин, введенный для борьбы с китайским коронавирусом Covid-19.

Карантин в Украине нельзя ослаблять в 20 регионах и в Киеве, свидетельствуют данные Минздрава.

По сравнению с прошедшей неделей список регионов-аутсайдеров пополнили Донецкая и Луганская области.

В Минздраве отметили, что в 20 областях нашей страны и в столице очень высокий уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения, однако в больницах нет дефицита коек.

Где в Украине невозможно ослабление карантина:

Киев;

Киевская область;

Винницкая область;

Волынская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

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/ moz.gov.ua