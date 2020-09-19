Где карантин в Украине нельзя ослаблять: появились еще два аутсайдера

Ослабление карантина в Украине невозможно в 20 областях.
По состоянию на субботу, 19 августа, в Украине возросло количество областей, в которых нельзя ослаблять карантин, введенный для борьбы с китайским коронавирусом Covid-19.
Карантин в Украине нельзя ослаблять в 20 регионах и в Киеве, свидетельствуют данные Минздрава.
По сравнению с прошедшей неделей список регионов-аутсайдеров пополнили Донецкая и Луганская области.
В Минздраве отметили, что в 20 областях нашей страны и в столице очень высокий уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения, однако в больницах нет дефицита коек.
Где в Украине невозможно ослабление карантина:
- Киев;
- Киевская область;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
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- Напомним, из-за коронавируса карантин Украина ввела с 11 марта. Сначала в нашей стране карантин был общенациональным, а потом стал адаптивным – местные власти получили полномочия решать судьбу ограничительных мер.
- После этого украинского государство поделили на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" карантинные зоны. Строгость ограничений зависит от того, в какой зоне находится населенный пункт.
- Кабинет министров принял решение, что карантин 2020 в Украине должен действовать до 1 ноября.
Автор: Екатерина Присяжнюк