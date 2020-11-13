Где коронавирус свирепствует больше всего: назван город в Украине

В столице - больше тысячи новых больных за 24 часа / Фото Reuters

Киев снова поднялся на первое место в Украине по числу новых зараженных коронавирусом за сутки - за минувшие 24 часа были поставлены +1083 диагноза COVID-19.

Общее число зараженных – 48 646 человек. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

В течение суток +13 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 938 киевлян.

За сутки выздоровели +354 человека. В общем, коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 13 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

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