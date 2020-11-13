Где коронавирус свирепствует больше всего: назван город в Украине

Киев стал антилидером по числу зараженных за сутки.
Киев снова поднялся на первое место в Украине по числу новых зараженных коронавирусом за сутки - за минувшие 24 часа были поставлены +1083 диагноза COVID-19.
Общее число зараженных – 48 646 человек. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.
В течение суток +13 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 938 киевлян.
За сутки выздоровели +354 человека. В общем, коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева.
Коронавирус 2020 - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро 31 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.
- В Украине официально ввели карантин выходного дня. Правительство опубликовало на своем сайте постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что период пандемии коронавируса в Украине будет проходить тяжело вплоть до апреля 2021 года.
Автор: Анна Багрий