Где в Европе чаще всего умирают от COVID-19: названа страна

Мировой лидер по абсолютному числу смертей от коронавируса - США / Фото Reuters

Эксперты определили европейские страны с самым высоким уровнем смертности от коронавируса на каждые сто тысяч населения. "Рекордсменом" оказалась Чехия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны, который опирается на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Согласно данным статистики, за последние 14 дней больше всего смертей от коронавируса в Евросоюзе в пересчете на 100 тысяч человек зарегистрировано в Чехии – 23,4.

На втором месте Бельгия с показателем 22,1, на третьем – Болгария (17,2), на четвертом - Польша (14,3), а на пятом - Словения (14,0).

К слову, мировой лидер по абсолютному числу смертей от коронавируса - США.

Коронавирус в мире – статистика 23 ноября

По состоянию на утро понедельника, 23 ноября, в мире зарегистрированы 58 615 834 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 387 179 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.

Коронавирус в мире - статистика 23 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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