Где в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус

Бесплатно сделать тест на COVID-19 можно только по направлению семейного врача или при наличии симптомов / УНИАН

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине растет ежедневно - по состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине коронавирус Covid-19 установил новый антирекорд - за сутки вирус нашли у 3 тысяч 584 человек. Главред узнавал, гдев Киеве сдать тест на коронавирус.

Где в Киеве сдать тест на коронавирус

Дешевле всего в Киеве сдать ПЦР-тест на коронавирус можно в сети ДНК-лабораторий. Здесь цена анализа - 700 гривен и результат, согласно сайту лаборатории, можно получить в течение суток.

Если сдать материал к 9 утра, то результат будет на сайте в 18:00 в любой рабочий день - в выходные результаты анализов не выдаются.

Однако прежде чем сдавать анализы в этой клинике, нужно учесть, что низкая цена, как пишут пользователи, провоцирует огромные очереди перед входами в лабораторию.

Пользователи утверждают, что под лабораториями собираются очереди / Скриншот

Стоит отметить, что больных пациентов (с явными признаками респираторного заболевания — лихорадка, кашель или если предыдущий ПЦР-тест был положительным) лаборатория не принимает и у них забор материала производят дистанционно - все необходимое (зонд для забора материала и эпендорф) выдают родственникам.

В частных клиниках цена ПЦР-тестирования варьируется от 740 гривен до 2500 гривен и результат надо ждать один-два дня. При этом у некоторых клиник есть услуга вызова медсестры на дом для забора материала - в этом случае тест можно будет сдать, предварительно заполнив анкету.

Читайте такжеВ США создали уникальный домашний тест на коронавирусТакже сдать ПЦР-тест можно и в аэропорту Борисполь - лаборатория работает круглосуточно на 2-м этаже терминала D.

Образцы для исследований берут медики аэропорта, а прорабатывают их лаборатории "Дила", ADONIS, "Ескулаб", "МедЛаб" в соответствии со своими ценами.

Сдать тест в лаборатории аэропорта можно как перед вылетом из Украины, так и сразу после прибытия, после чего пациент получит двуязычный сертификат - с информацией на украинском и английском языках.

Где сдать тест на коронавирус в Киеве: список клиник и цена

Клиника Длительность Цена, грн Примечание Николаб 1-2 рабочих дня 740 ДНК-лаборатория 1-2 рабочих дня 700 могут быть очереди Мед Лаб 2 рабочих дня 2000 Медиком 1-2 рабочих дня 1920 ДИЛА 1-2 рабочих дня 1800 Kyiv.clinic 1 рабочий день 1100/2200 сдача в клинике/на дому Into-Sana 4-5 дней 1700 за 1 день - 2500 грн Борис 2 рабочих дня 1800 Добробут 1-2 рабочих дня 1800 Adonis 2 рабочих дня 1300 за 1 день - 1600 грн Eurolab 3 рабочих дня 2265 с консультацией врача

При походе в клинику, необходимо иметь при себе паспорт. Примечательно, что ранее платный ПЦР-тест можно было сдать в лаборатории Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, но с 7 сентября в лаборатории заявили, что прекратили предоставлять платные услуги.

Где в Киеве сдать тест на коронавирус бесплатно

Как заявили в Минздраве, бесплатный тест на коронавирус можно сделать только по направлению семейного врача. Сделать это можно в следующих случаях:

когда у человека есть подозрение на коронавирус и присутствуют явные симптомы;

когда человек контактировал с инфицированным коронавирусом лицом дома или на работе;

когда онкобольному пациенту надо ложиться в больницу на операцию.

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