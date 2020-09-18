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Где в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус

18 сентября 2020, 06:02

Главред узнавал, где можно сдать ПЦР-тест на Covid-19, и кто это может сделать бесплатно.

Коронавирус
Бесплатно сделать тест на COVID-19 можно только по направлению семейного врача или при наличии симптомов / УНИАН

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине растет ежедневно - по состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине коронавирус Covid-19 установил новый антирекорд - за сутки вирус нашли у 3 тысяч 584 человек. Главред узнавал, гдев Киеве сдать тест на коронавирус.

Где в Киеве сдать тест на коронавирус

Дешевле всего в Киеве сдать ПЦР-тест на коронавирус можно в сети ДНК-лабораторий. Здесь цена анализа - 700 гривен и результат, согласно сайту лаборатории, можно получить в течение суток.

Если сдать материал к 9 утра, то результат будет на сайте в 18:00 в любой рабочий день - в выходные результаты анализов не выдаются.

Однако прежде чем сдавать анализы в этой клинике, нужно учесть, что низкая цена, как пишут пользователи, провоцирует огромные очереди перед входами в лабораторию.

Пользователи утверждают, что под лабораториями собираются очереди / Скриншот

Стоит отметить, что больных пациентов (с явными признаками респираторного заболевания — лихорадка, кашель или если предыдущий ПЦР-тест был положительным) лаборатория не принимает и у них забор материала производят дистанционно - все необходимое (зонд для забора материала и эпендорф) выдают родственникам.

В частных клиниках цена ПЦР-тестирования варьируется от 740 гривен до 2500 гривен и результат надо ждать один-два дня. При этом у некоторых клиник есть услуга вызова медсестры на дом для забора материала - в этом случае тест можно будет сдать, предварительно заполнив анкету.

Читайте такжеВ США создали уникальный домашний тест на коронавирусТакже сдать ПЦР-тест можно и в аэропорту Борисполь - лаборатория работает круглосуточно на 2-м этаже терминала D.

Образцы для исследований берут медики аэропорта, а прорабатывают их лаборатории "Дила", ADONIS, "Ескулаб", "МедЛаб" в соответствии со своими ценами.

Сдать тест в лаборатории аэропорта можно как перед вылетом из Украины, так и сразу после прибытия, после чего пациент получит двуязычный сертификат - с информацией на украинском и английском языках.

Где сдать тест на коронавирус в Киеве: список клиник и цена

КлиникаДлительностьЦена, грнПримечание
Николаб1-2 рабочих дня740
ДНК-лаборатория1-2 рабочих дня700могут быть очереди
Мед Лаб2 рабочих дня2000
Медиком1-2 рабочих дня1920
ДИЛА1-2 рабочих дня1800
Kyiv.clinic1 рабочий день1100/2200сдача в клинике/на дому
Into-Sana4-5 дней1700за 1 день - 2500 грн
Борис2 рабочих дня1800
Добробут1-2 рабочих дня1800
Adonis2 рабочих дня1300за 1 день - 1600 грн
Eurolab3 рабочих дня2265с консультацией врача

При походе в клинику, необходимо иметь при себе паспорт. Примечательно, что ранее платный ПЦР-тест можно было сдать в лаборатории Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, но с 7 сентября в лаборатории заявили, что прекратили предоставлять платные услуги.

Где в Киеве сдать тест на коронавирус бесплатно

Как заявили в Минздраве, бесплатный тест на коронавирус можно сделать только по направлению семейного врача. Сделать это можно в следующих случаях:

  • когда у человека есть подозрение на коронавирус и присутствуют явные симптомы;
  • когда человек контактировал с инфицированным коронавирусом лицом дома или на работе;
  • когда онкобольному пациенту надо ложиться в больницу на операцию.

Читайте такжеПочему ошибаются лаборатории: медики оценили тесты на коронавирусСделать это можно в 7 столичных больницах:

  1. Александровская клиническая больница (ул. Шелковичная, 39/1)
  2. Киевская городская клиническая больница №4 (ул. Соломенская, 17)
  3. Киевская городская клиническая больница №9 (ул. Рижская, 1)
  4. Киевская городская клиническая больница №1 (ул. Богатырская, 30)
  5. Киевская городская клиническая больница №2 (просп. Алишера Навои, 3)
  6. Киевская городская клиническая больница №23 (ул. Дегтяревская, 23)
  7. Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины (просп. Героев Сталинграда, 16).
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