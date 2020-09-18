Где в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус

Главред узнавал, где можно сдать ПЦР-тест на Covid-19, и кто это может сделать бесплатно.
Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине растет ежедневно - по состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине коронавирус Covid-19 установил новый антирекорд - за сутки вирус нашли у 3 тысяч 584 человек. Главред узнавал, гдев Киеве сдать тест на коронавирус.
Где в Киеве сдать тест на коронавирус
Дешевле всего в Киеве сдать ПЦР-тест на коронавирус можно в сети ДНК-лабораторий. Здесь цена анализа - 700 гривен и результат, согласно сайту лаборатории, можно получить в течение суток.
Если сдать материал к 9 утра, то результат будет на сайте в 18:00 в любой рабочий день - в выходные результаты анализов не выдаются.
Однако прежде чем сдавать анализы в этой клинике, нужно учесть, что низкая цена, как пишут пользователи, провоцирует огромные очереди перед входами в лабораторию.
Стоит отметить, что больных пациентов (с явными признаками респираторного заболевания — лихорадка, кашель или если предыдущий ПЦР-тест был положительным) лаборатория не принимает и у них забор материала производят дистанционно - все необходимое (зонд для забора материала и эпендорф) выдают родственникам.
В частных клиниках цена ПЦР-тестирования варьируется от 740 гривен до 2500 гривен и результат надо ждать один-два дня. При этом у некоторых клиник есть услуга вызова медсестры на дом для забора материала - в этом случае тест можно будет сдать, предварительно заполнив анкету.
Читайте такжеВ США создали уникальный домашний тест на коронавирусТакже сдать ПЦР-тест можно и в аэропорту Борисполь - лаборатория работает круглосуточно на 2-м этаже терминала D.
Образцы для исследований берут медики аэропорта, а прорабатывают их лаборатории "Дила", ADONIS, "Ескулаб", "МедЛаб" в соответствии со своими ценами.
Сдать тест в лаборатории аэропорта можно как перед вылетом из Украины, так и сразу после прибытия, после чего пациент получит двуязычный сертификат - с информацией на украинском и английском языках.
Где сдать тест на коронавирус в Киеве: список клиник и цена
|Клиника
|Длительность
|Цена, грн
|Примечание
|Николаб
|1-2 рабочих дня
|740
|ДНК-лаборатория
|1-2 рабочих дня
|700
|могут быть очереди
|Мед Лаб
|2 рабочих дня
|2000
|Медиком
|1-2 рабочих дня
|1920
|ДИЛА
|1-2 рабочих дня
|1800
|Kyiv.clinic
|1 рабочий день
|1100/2200
|сдача в клинике/на дому
|Into-Sana
|4-5 дней
|1700
|за 1 день - 2500 грн
|Борис
|2 рабочих дня
|1800
|Добробут
|1-2 рабочих дня
|1800
|Adonis
|2 рабочих дня
|1300
|за 1 день - 1600 грн
|Eurolab
|3 рабочих дня
|2265
|с консультацией врача
При походе в клинику, необходимо иметь при себе паспорт. Примечательно, что ранее платный ПЦР-тест можно было сдать в лаборатории Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, но с 7 сентября в лаборатории заявили, что прекратили предоставлять платные услуги.
Где в Киеве сдать тест на коронавирус бесплатно
Как заявили в Минздраве, бесплатный тест на коронавирус можно сделать только по направлению семейного врача. Сделать это можно в следующих случаях:
- когда у человека есть подозрение на коронавирус и присутствуют явные симптомы;
- когда человек контактировал с инфицированным коронавирусом лицом дома или на работе;
- когда онкобольному пациенту надо ложиться в больницу на операцию.
Читайте такжеПочему ошибаются лаборатории: медики оценили тесты на коронавирусСделать это можно в 7 столичных больницах:
- Александровская клиническая больница (ул. Шелковичная, 39/1)
- Киевская городская клиническая больница №4 (ул. Соломенская, 17)
- Киевская городская клиническая больница №9 (ул. Рижская, 1)
- Киевская городская клиническая больница №1 (ул. Богатырская, 30)
- Киевская городская клиническая больница №2 (просп. Алишера Навои, 3)
- Киевская городская клиническая больница №23 (ул. Дегтяревская, 23)
- Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины (просп. Героев Сталинграда, 16).