Где в Украине больше всего болеют COVID-19: топ-5 антилидеров по числу зараженных за сутки

Киев вырвался в лидеры по числу зараженных коронавирусом за сутки / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, Киев снова лидирует в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа в столице поставили +879 новых диагнозов COVID-19.

Общее число зараженных – 51 499 человек. Свежую статистику опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

В течение суток +... человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни ... киевлян.

За сутки выздоровели +... человек. В общем, коронавирус преодолели .... жителей Киева.

Новость дополняется...

Следом за Киевом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.