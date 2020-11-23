Где в Украине больше всего новых больных COVID-19: назван город

Минздрав опубликовал свежую статистику.
За минувшие сутки коронавирус в Украине заразил еще 10 945 человек, при этом 1212 из них - в Киеве. Таким образом, столица снова оказалась на первом месте по приросту зараженных коронавирусом за сутки.
Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Общее число зараженных в Киеве - 60 218 человек.
В течение суток +19 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1142 киевлян, уточняется на сайте СНБО.
За сутки выздоровели +2 человека. В общем, коронавирус преодолели 20 744 жителя Киева.
Следом за Киевом наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в:
- Днепропетровской области - 1093;
- Киевской области - 870;
- Житомирской области 812;
- Запорожской области 642.
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Автор: Анна Багрий