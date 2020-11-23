Где в Украине больше всего новых больных COVID-19: назван город

Среди всех городов Украины коронавирус больше всего атакует Киев / Фото Reuters

За минувшие сутки коронавирус в Украине заразил еще 10 945 человек, при этом 1212 из них - в Киеве. Таким образом, столица снова оказалась на первом месте по приросту зараженных коронавирусом за сутки.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Общее число зараженных в Киеве - 60 218 человек.

В течение суток +19 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1142 киевлян, уточняется на сайте СНБО.

За сутки выздоровели +2 человека. В общем, коронавирус преодолели 20 744 жителя Киева.

Коронавирус - статистика 23 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

Следом за Киевом наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в:

Днепропетровской области - 1093;

Киевской области - 870;

Житомирской области 812;

Запорожской области 642.

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