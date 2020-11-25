Где в Украине поставили больше всего диагнозов COVID-19 - свежая статистика

Киев уступил лидерство по числу обнаруженных случаев коронавируса.
За минувшие сутки Киев из лидеров переместился на третье место в ТОП-5 регионов, где фиксируется больше всего новых случаев заражения коронавирусом.
По состоянию на утро вторника, 25 ноября, в столице Украины поставили 980 новых диагнозов COVID-19. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Общее число зараженных в Киеве - 62620 человек.
В течение суток еще 23 человека стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1196 киевлян, уточняется на сайте СНБО.
За сутки выздоровели 346 человек. В общем, коронавирус преодолели 21437 жителей Киева.
Отметим, наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за минувшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской (1255) и Запорожской (1086) областях. Далее - Киев, а на четвертом и пятом местах антирейтинга расположились Одесская (976) и Киевская (961) области.
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Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро 24 ноября в Киеве поставили 1422 новых диагноза COVID-19 - это рекордное число в столице за 24 часа.
- По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в столице было зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса - 34.
- Ученые подсчитали, сколько в Украине будет больных коронавирусом к концу ноября. Цифры удручающие.
- Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов считает, что более жесткие карантинные ограничения следует ввести на рождественские праздники сроком на три-четыре недели.