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Где в Украине поставили больше всего диагнозов COVID-19 - свежая статистика

25 ноября 2020, 08:48

Киев уступил лидерство по числу обнаруженных случаев коронавируса.

Коронавирус
В столице Украины за сутки поставили 980 новых диагнозов / Фото Reuters

За минувшие сутки Киев из лидеров переместился на третье место в ТОП-5 регионов, где фиксируется больше всего новых случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на утро вторника, 25 ноября, в столице Украины поставили 980 новых диагнозов COVID-19. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Общее число зараженных в Киеве - 62620 человек.

В течение суток еще 23 человека стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1196 киевлян, уточняется на сайте СНБО.

За сутки выздоровели 346 человек. В общем, коронавирус преодолели 21437 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 25 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

Отметим, наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за минувшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской (1255) и Запорожской (1086) областях. Далее - Киев, а на четвертом и пятом местах антирейтинга расположились Одесская (976) и Киевская (961) области.

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Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:

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