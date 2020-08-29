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Где "живет" коронавирус: ученые назвали самое опасное место в квартире

29 августа 2020, 05:40

COVID-19 может разноситься по канализационным трубам.

коронавирус
Исследователи обнаружили SARS-CoV-2 на раковине, кране и ручке душа / pixabay.com

Ванная комната может быть потенциально опасным местом в квартире, где может быть обнаружен коронавирус.

К такому выводу пришли ученые из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, пишет Bloomberg.

Ученые осмотрели квартиру, которая расположена над квартирой, в которой живет семья, у членов которой накануне подтвердили COVID-19. В частности, исследователи обнаружили SARS-CoV-2 на раковине, кране и ручке душа. По версии ученых, COVID-19 может разноситься по канализационным трубам.

Эксперты также попытались выяснить, может ли вирус с помощью микрочастиц воздуха распространиться во время смыва унитаза. В результате SARS-CoV-2 обнаружили в ванных комнатах, которые на 10 и 12 этажей выше той, в которой проводили опыт.

Директор Международной лаборатории качества воздуха и здоровья Технологического университета Квинсленда Лидия Моравска подчеркнула, что без достаточного количества воды канализационные газы иногда могут подниматься по трубам.

"Такое происходит, поскольку твердые и жидкие вещества спускаются по сетям, а канализационные газы, часто обнаруживаемые по запаху, иногда поднимаются вверх по трубам из-за отсутствия достаточного количества воды", – рассказала она.

Ученые добавили, что данные исследования напоминают о самой мощной вспышке ОРВИ в Китае. В 2003 году в гонконгском ЖК Amoy Gardens заразились 329 человек, 42 из них погибли. Причиной столь массового и стремительного заражения стали неисправные канализационные трубы, по которым распространилась инфекция.

Читайте такжеУченые создали детектор мгновенного обнаружения СOVID-19Как сообщал Главред, ранее российские ученые заявили о создании медико-биологического прибора Детектор-БИО, который способен выявлять в воздухе бактерии, токсины и вирусы, в том числе и китайский коронавирус COVID-19. С помощью Детектор-БИО на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов.

Прибор предназначен для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, при проведении массовых мероприятий, на объектах инфраструктуры, в метро, аэропортах, железнодорожных вокзалах и транспортно-пересадочных узлах.

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