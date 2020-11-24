Гендиректор КБ Южное умер от коронавируса

Александр Дегтярев умер от коронавируса / Facebook

Коронавирус в Украине за время эпидемии убил более 11 тысяч человек. Во вторник, 24 ноября, от COVID-19 умер генеральный директор конструкторского бюро (КБ) "Южное" Александр Дегтярев. Офис президента Украины выразил свои соболезнования.

"Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинского - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняло для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты", - говорится в сообщении Офиса президента в Telegram-канале.

В Офисе президента добавили, что Дегтярев являлся одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли.

"Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину в глобальной работы по расширению возможностей человечества в космосе. Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды.

Наше государство обязательно восстановит все свой потенциал. Это - наш долг перед теми, кто видел и боролся за технологическую и современную Украину. И это та самая большая мечта, ради которой жил генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Искренние соболезнования семье, близким и Украины", - подытожили в сообщении.

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