Гендиректор КБ Южное умер от коронавируса

Дегтярев являлся одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли.
Коронавирус в Украине за время эпидемии убил более 11 тысяч человек. Во вторник, 24 ноября, от COVID-19 умер генеральный директор конструкторского бюро (КБ) "Южное" Александр Дегтярев. Офис президента Украины выразил свои соболезнования.
"Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинского - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняло для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты", - говорится в сообщении Офиса президента в Telegram-канале.
В Офисе президента добавили, что Дегтярев являлся одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли.
"Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину в глобальной работы по расширению возможностей человечества в космосе. Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды.
Наше государство обязательно восстановит все свой потенциал. Это - наш долг перед теми, кто видел и боролся за технологическую и современную Украину. И это та самая большая мечта, ради которой жил генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Искренние соболезнования семье, близким и Украины", - подытожили в сообщении.
Жертвы коронавируса в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 19 ноября в городе Путивль (Сумская область) женщина с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 умерла прямо перед входом в больницу.
- 18 ноября волонтер Дана Яровая сообщила, что в COVID-больнице в Белой Церкви якобы умер мужчина, который пожертвовал свою долю кислорода сыну, также госпитализированному с коронавирусом. Волонтер написала, что из-за нехватки кислорода в больнице пациентам позволяют подышать кислородом 15 минут в день.