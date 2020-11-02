Германия до конца осени ушла на жесткий карантин

По словам Меркель, эти меры необходимы, чтобы избежать коллапса германской системы здравоохранения.
Германия ввела жесткий карантин на фоне роста случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 2 ноября в стране выявили 552 тысячи случаев заражения, при этом жертвами COVID-19 стали более 10 тысяч человек.
Согласно заявлению канцлера Ангелы Меркель, которое опубликовано на сайте правительства страны, со 2 ноября в Германии закрываются, в частности, рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, фитнес-клубы, бассейны, а также ограничивается работа магазинов.
Отели во время карантина не смогут принимать туристов, за исключением граждан в деловой поездке. Жителям страны запрещено собираться в компаниях более десяти человек в общественных местах.
Карантин в стране продлится как минимум до конца осени.
По словам Меркель, эти меры необходимы, чтобы избежать коллапса германской системы здравоохранения.
Карантин 2020 – о чем сообщалось ранее:
- 23 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине ужесточат лишь после того, как показатели по заболеваемости Covid-19 ухудшатся в двое по сравнению с сегодняшними – то есть если за сутки в Украине будет фиксироваться более 15 000 коронавирусных больных.
- 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.