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Германия до конца осени ушла на жесткий карантин

2 ноября 2020, 08:22

По словам Меркель, эти меры необходимы, чтобы избежать коллапса германской системы здравоохранения.

Меркель
Меркель пытается избежать коллапса в медицине / Reuters

Германия ввела жесткий карантин на фоне роста случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 2 ноября в стране выявили 552 тысячи случаев заражения, при этом жертвами COVID-19 стали более 10 тысяч человек.

Согласно заявлению канцлера Ангелы Меркель, которое опубликовано на сайте правительства страны, со 2 ноября в Германии закрываются, в частности, рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, фитнес-клубы, бассейны, а также ограничивается работа магазинов.

Отели во время карантина не смогут принимать туристов, за исключением граждан в деловой поездке. Жителям страны запрещено собираться в компаниях более десяти человек в общественных местах.

Карантин в стране продлится как минимум до конца осени.

По словам Меркель, эти меры необходимы, чтобы избежать коллапса германской системы здравоохранения.

Карантин 2020 – о чем сообщалось ранее:

  • 23 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине ужесточат лишь после того, как показатели по заболеваемости Covid-19 ухудшатся в двое по сравнению с сегодняшними – то есть если за сутки в Украине будет фиксироваться более 15 000 коронавирусных больных.
  • 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек.

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