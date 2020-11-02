Германия до конца осени ушла на жесткий карантин

Меркель пытается избежать коллапса в медицине / Reuters

Германия ввела жесткий карантин на фоне роста случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 2 ноября в стране выявили 552 тысячи случаев заражения, при этом жертвами COVID-19 стали более 10 тысяч человек.

Согласно заявлению канцлера Ангелы Меркель, которое опубликовано на сайте правительства страны, со 2 ноября в Германии закрываются, в частности, рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, фитнес-клубы, бассейны, а также ограничивается работа магазинов.

Отели во время карантина не смогут принимать туристов, за исключением граждан в деловой поездке. Жителям страны запрещено собираться в компаниях более десяти человек в общественных местах.

Карантин в стране продлится как минимум до конца осени.

По словам Меркель, эти меры необходимы, чтобы избежать коллапса германской системы здравоохранения.

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