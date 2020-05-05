Отрава для Ковида: Индия передала Украине лекарство от коронавируса

Индия передала Украине лекарства от Ковида / GettyImages

Коронавирус в Украине по состоянию на 5 мая выявили у 12 697 человек. Вырвались из опасных лап Ковида 1 875 пациентов.

В то же время китайский коронавирус убил в Украине 316 человек.

Для борьбы с пандемией коронавируса Индия передала Украине в качестве гуманитарной помощи партию препарата с гидроксихлорохином, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, 30 тысяч таблеток он официально получил от индийского посла Партха Сатпатхи.

Вместе с тем, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента в Конго.

Дальнейшее распределение партии таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины.

Кроме того, правительство Индии также предоставило специальное разрешение на коммерческое приобретение гидроксихлорохина для нужд Минздрава Украины.

Отметим, гидроксихлорохин — синтетический противомалярийный препарат, который изучается как экспериментальный препарат для лечения коронавирусной болезни.

Читайте такжеАтакует вирус и может его убить: в Израиле нашли лекарство от коронавирусаНапомним, ранее Всемирная организация здравоохранения обратилась к Минздраву Украины с предупреждением из-за списка утвержденных препаратов для лечения коронавируса Covid-19.

Причиной негативной реакции ВОЗ стало то, что в протоколе лечения, который Минздрав утвердил 2 апреля 2020 года (приказ №762, утверждающий единый протокол лечения Covid-19), в перечне препаратов находятся и те, чья эффективность в борьбе с коронавирусом 2020 не доказана. Более того, часть препаратов имеют серьезные побочные эффекты.