Глава Госпродпотребслужбы рассказал, почему в Киеве мало выздоровевших от Covid-19

В Киеве, где официально зарегистрированы 15 тысяч случаев Covid-19, можно смело говорить, что 150 тысяч человек уже перенесли это заболевание, сказал Рубан.
В Киеве состоянию на вторник, 8 сентября, зарегистрировали 15 511 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева. Руководитель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, почему в столице так мало выздоровевших.
Об этом Рубан рассказал в комментарии Главреду.
"Статистика по COVID-19 – это результат получения экстренных извещений от врачей, то есть, сигналов о выявленном подозрении на заболевание. Занижена статистика или, наоборот, завышена - говорить не уместно, однако не все пациенты обращаются за медицинской помощью, и потому многим просто не ставится диагноз", - объяснил Рубан.
По его словам, для такой болезни, как коронавирус, случаи в соотношении 1:10 остаются недиагностированными из-за того, что люди переносят вирус либо в легкой форме и не лечат симптомы, либо в бессимптомной форме и без клинических проявлений, и в результате они не попадают в статистику.
"К примеру, в Киеве, где официально зарегистрированы 15 тысяч случаев Covid-19, можно смело говорить, что 150 тысяч киевлян уже перенесли это заболевание, что подтверждают данные скрининга населения (ИФА-тесты, тест-системы на определение иммуноглобулинов), согласно которому переболели 5% людей, что полностью отвечает природной характеристике возбудителя", - объяснил он.
Положительный результат и установленный диагноз врача учитываются обязательно, подчеркнул руководитель Госпродпотребслужбы.
"Повторные тесты на выявление COVID-19 хранятся в общеукраинской базе Elisa, где фиксируют всех больных, которые обращаются к семейным врачам. В ней нельзя ничего перепутать, поскольку там как с паспортом – если человек зафиксирован, то все его данные – о регистрации и снятии диагноза – хранятся там. Однако проблема состоит в том, что, например, 10% от зарегистрированных случаев в Киеве фиксируются под фейковыми именами", - объяснил Рубан.
Руководитель Госпродпотребслужбы добавил, что это связано с тем, что в лабораториях лечебных учреждений паспорт не спрашивают, потому некоторые пациенты приходят и называют непонятные данные, в результате чего есть 10% фейковых больных, которые неизвестно куда идут дальше.
"Поэтому сейчас разрабатывается механизм того, как их фиксировать и вести учет", - резюмировал Рубан.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 7 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине растет количество госпитализированных из-за заражения коронавирусом. В связи с этим он считает, что надо подготовить дополнительные койки для больных.
- 5 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.