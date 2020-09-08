Глава Госпродпотребслужбы рассказал, почему в Киеве мало выздоровевших от Covid-19

150 тысяч киевлян уже перенесли коронавирус / УНИАН

В Киеве состоянию на вторник, 8 сентября, зарегистрировали 15 511 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева. Руководитель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, почему в столице так мало выздоровевших.

Об этом Рубан рассказал в комментарии Главреду.

"Статистика по COVID-19 – это результат получения экстренных извещений от врачей, то есть, сигналов о выявленном подозрении на заболевание. Занижена статистика или, наоборот, завышена - говорить не уместно, однако не все пациенты обращаются за медицинской помощью, и потому многим просто не ставится диагноз", - объяснил Рубан.

По его словам, для такой болезни, как коронавирус, случаи в соотношении 1:10 остаются недиагностированными из-за того, что люди переносят вирус либо в легкой форме и не лечат симптомы, либо в бессимптомной форме и без клинических проявлений, и в результате они не попадают в статистику.

"К примеру, в Киеве, где официально зарегистрированы 15 тысяч случаев Covid-19, можно смело говорить, что 150 тысяч киевлян уже перенесли это заболевание, что подтверждают данные скрининга населения (ИФА-тесты, тест-системы на определение иммуноглобулинов), согласно которому переболели 5% людей, что полностью отвечает природной характеристике возбудителя", - объяснил он.

Положительный результат и установленный диагноз врача учитываются обязательно, подчеркнул руководитель Госпродпотребслужбы.

"Повторные тесты на выявление COVID-19 хранятся в общеукраинской базе Elisa, где фиксируют всех больных, которые обращаются к семейным врачам. В ней нельзя ничего перепутать, поскольку там как с паспортом – если человек зафиксирован, то все его данные – о регистрации и снятии диагноза – хранятся там. Однако проблема состоит в том, что, например, 10% от зарегистрированных случаев в Киеве фиксируются под фейковыми именами", - объяснил Рубан.

Руководитель Госпродпотребслужбы добавил, что это связано с тем, что в лабораториях лечебных учреждений паспорт не спрашивают, потому некоторые пациенты приходят и называют непонятные данные, в результате чего есть 10% фейковых больных, которые неизвестно куда идут дальше.

"Поэтому сейчас разрабатывается механизм того, как их фиксировать и вести учет", - резюмировал Рубан.

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