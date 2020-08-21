Глава ВОЗ рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, когда закончится пандемия коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у 22 миллионов человек по состоянию на 21 августа. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года.

Об этом в ходе брифинга в пятницу, 21 августа, заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, у ВОЗ " есть технологии, чтобы остановить" распространение коронавируса.

"У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года", - заявил глава ВОЗ.

Читайте такжеМедики нашли новый способ выявить больных коронавирусомНапомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не видят необходимости введения европейскими странами повторного жесткого карантина в связи с ростом случаев инфицирования COVID-19.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге, пишет DW.

По его словам, за последние несколько месяцев европейские страны получили большой опыт борьбы с последующим распространением коронавируса, и теперь они значительно лучше подготовлены, чем в начале пандемии COVID-19.