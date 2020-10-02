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Главная опасность Covid-19 для окружающих: Комаровский опроверг новый миф

2 октября 2020, 19:57

Комаровский рассказал о коронавирусе: сколько времени заразен человек и зачем нужен ПРЦ-тест.

Коронавирус 2020 - Комаровский развенчал главный миф
Коронавирус 2020 - Комаровский развенчал главный миф / Reuters

Доктор Евгений Комаровский развенчал популярный миф о том, что коронавирусный больной опасен для окружающих еще три месяца после заражения. Информация об этом недавно появилась в СМИ – однако врач с такими данными категорически не согласен.

"По последним данным ВОЗ и основных эпидемиологических организаций, инкубационный период Covid-19 составляет максимум две недели, еще неделю после нормализации температуры и самочувствия человек может быть заразен коронавирусом. То есть максимум еще 2-3 недели, не более. Всего 4-5 недель, но никак не 90 дней", – сообщил Комаровский в своем Telegram- канале.

На заразность человека не влияет и положительный ПЦР-тест.

Читайте такжеЭпидемиолог описала схему передачи коронавируса в супермаркете"Положительный тест ПЦР… не обязательно выявляет вирус – он может выявлять фрагменты вируса. Понятно, что если у человека в начале заболевания – он вчера себя плохо почувствовал или три дня назад у него был контакт с больным – взяли тест ПЦР, и он положительный, то, скорее всего, вирус в организме есть, и он заразен. Но проходит четыре недели, шесть недель, да даже 90 дней, а тест все еще положительный, то это однозначно выявляются фрагменты вируса", – пояснил эксперт.

В связи с этим он поставил под сомнение необходимость делать тест на Covid-19 перед вылетом в другую страну.

"Вот именно поэтому возникают такие чудовищные сомнения и возмущение, когда ПЦР-тесты начинают требовать, например, перед полетом куда-то. Вот у вас сейчас взяли тест – вы сейчас здоровы, а тест положительный потому, что инфекция была три месяца назад", – рассказал Комаровский.

Ранее Комаровский предупреждал, что новым коронавирусом можно заразиться через фрукты, что куплены в супермаркете, если вирус попал на них от носителя инфекции.

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

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