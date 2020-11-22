Главный эффект карантина выходного дня: экс-министр объяснила, когда ждать итогов

Эффективность карантина выходного дня можно будет оценить уже на следующей неделе.
Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая оценила ситуацию вокруг введения в Украине карантина выходного дня.
В эфире канала Украина 24 она подчеркнула, что эффективность карантина выходного дня, можно будет оценить уже на следующей неделе.
Она пояснила, что с момента, когда возникает необходимость тестирования (на коронавирус), до того, когда делается забор материала и до момента получения результата проходит 2-5 суток, а то и больше.
"Сегодняшняя цифра - 12 тысяч — это забор (тестирование – ред.) пятидневной, может, и большей давности", - отметила экс-министр.
Она считает, что только ближе к концу следующей недели (среда – четверг – пятница) статистика раскроет динамику заболевания COVID-19 во время карантина выходного дня.
"Если мы увидим, что нет резкого роста, то сможем сказать, что карантин выходного дня на прошлых выходных сработал", — добавила Скалецкая.
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Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.