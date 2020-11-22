Главный эффект карантина выходного дня: экс-министр объяснила, когда ждать итогов

Экс-глава МОЗ оценила эффективность карантина выходного дня / УНИАН

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая оценила ситуацию вокруг введения в Украине карантина выходного дня.

В эфире канала Украина 24 она подчеркнула, что эффективность карантина выходного дня, можно будет оценить уже на следующей неделе.

Она пояснила, что с момента, когда возникает необходимость тестирования (на коронавирус), до того, когда делается забор материала и до момента получения результата проходит 2-5 суток, а то и больше.

"Сегодняшняя цифра - 12 тысяч — это забор (тестирование – ред.) пятидневной, может, и большей давности", - отметила экс-министр.

Она считает, что только ближе к концу следующей недели (среда – четверг – пятница) статистика раскроет динамику заболевания COVID-19 во время карантина выходного дня.

"Если мы увидим, что нет резкого роста, то сможем сказать, что карантин выходного дня на прошлых выходных сработал", — добавила Скалецкая.

Читайте такжеХудший сценарий: Шмыгаль рассказал о подготовке к жесткому карантину

Читайте такжеТотальный карантин: в Кабмине рассказали о подготовке "плана Б"

Карантин выходного дня в Украине: