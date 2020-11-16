Главный инфекционист США объяснил, нужны ли маски после вакцинации от COVID-19

Коронавирус 2020 - заменит ли вакцина маски и соцдистанцию / Фото Reuters

Вакцина от коронавируса COVID-19 не спасет от ношения масок, соблюдения соцдистанции и прочих противоэпидемических правил, пояснил главный инфекционный врач США Энтони Фаучи.

"Я бы рекомендовал людям не отказываться от всех мер здравоохранения только потому, что вы получили вакцину", – цитирует Голос Америки Фаучи.

Эксперт уточнил, что даже потенциальная эффектность вакцины на уровне 90% не гарантирует, что данный препарат настолько же эффективен для конкретного человека.

По его словам, главное достоинство вакцины, что она снимет тревогу. Однако от необходимости пользоваться средствами защиты не избавит.

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