Главный инфекционист США развенчал популярный миф о коллективном иммунитете от Covid-19

Энтони Фаучи считает идею отменить карантин для достижения так называемого коллективного иммунитета "очень опасной".
Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.
Об этом сообщает CNBC.
"Если вы позволите инфекции распространяться и скажете: "Пусть заразятся все, кто сможет заразиться, и тогда мы получим коллективный иммунитет"... Честно говоря, это нонсенс, и каждый, кто знает что-то об эпидемиологии, скажет вам, что это ерунда", — заявил инфекционист.
Фаучи также отметил, что такой подход в борьбе с пандемией является "очень опасным".
"Пока вы дойдете до коллективного иммунитета, вы убьете многих людей, смерти которых можно избежать", — считает он.
По данным американского медцентра Mayo, коллективного иммунитета можно достичь двумя путями. Первый - если достаточное количество людей переболеет и выработает против вируса антитела, второй - с помощью вакцинации. Мировые эксперты в области здравоохранения утверждают, что для коллективного иммунитета вакцинировать нужно от 60% до 80% населения.
В свою очередь, руководитель подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове объяснила, что о коллективном иммунитете говорят в контексте вакцинации.
"Когда вы вакцинируете определенное количество населения, чтобы иметь возможность защитить остальных, кто не может получить эту вакцину", — сказала она.
По ее словам, идея коллективного иммунитета как подхода, позволяющего вирусу циркулировать, приводит к "лишним случаям заражений и смертей".
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