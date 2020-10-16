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Главный инфекционист США развенчал популярный миф о коллективном иммунитете от Covid-19

16 октября 2020, 07:03

Энтони Фаучи считает идею отменить карантин для достижения так называемого коллективного иммунитета "очень опасной".

коронавирус
Число зараженных коронавирусом приближается к сорока миллионам во всем мире / Reuters

Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.

Об этом сообщает CNBC.

"Если вы позволите инфекции распространяться и скажете: "Пусть заразятся все, кто сможет заразиться, и тогда мы получим коллективный иммунитет"... Честно говоря, это нонсенс, и каждый, кто знает что-то об эпидемиологии, скажет вам, что это ерунда", — заявил инфекционист.

Фаучи также отметил, что такой подход в борьбе с пандемией является "очень опасным".

"Пока вы дойдете до коллективного иммунитета, вы убьете многих людей, смерти которых можно избежать", — считает он.

По данным американского медцентра Mayo, коллективного иммунитета можно достичь двумя путями. Первый - если достаточное количество людей переболеет и выработает против вируса антитела, второй - с помощью вакцинации. Мировые эксперты в области здравоохранения утверждают, что для коллективного иммунитета вакцинировать нужно от 60% до 80% населения.

В свою очередь, руководитель подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове объяснила, что о коллективном иммунитете говорят в контексте вакцинации.

"Когда вы вакцинируете определенное количество населения, чтобы иметь возможность защитить остальных, кто не может получить эту вакцину", — сказала она.

По ее словам, идея коллективного иммунитета как подхода, позволяющего вирусу циркулировать, приводит к "лишним случаям заражений и смертей".

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Коронавирус в мире - последние новости:

  • По состоянию на утро 16 октября коронавирус в мире заразил 38 851 358 человек, умерли от коронавируса 1 097 278 пациентов. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
  • США лидируют по числу зараженных во всем мире. В стране - 7 979 448 случаев заболевания. При этом 217 683 человнека стали жертвами болезни.
  • 13 октября компания Johnson & Johnson приостановила расширенные клинические испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса.
  • 9 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп смог быстро выздороветь после заражения коронавирусом, поскольку по рекомендации медиков воспользовался препаратом в качестве эксперимента, и он оказался успешным. Для приготовления препарата использовали образцы антител трех жителей Сингапура, которые ранее болели коронавирусной инфекцией.

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