​Главный врач Феофании назвал сумму лечения Зеленского​ от COVID-19

Сколько стоит лечение Зеленского в Феофании / strana.ua

Главный врач больницы Феофания Игорь Семенов рассказал, сколько стоит лечение от коронавируса президента Украины Владимира Зеленского в медучреждении.

По словам медика, глава государства находится в таких же условиях, как и другие пациенты, передает Интерфакс-Украина.

"На содержание президента тратят столько же, как и на каждого пациента - 7800 гривен в сутки. Сумма может меняться в зависимости от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Да, не каждый день делают КТ и тест препараты могут изменять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, что и други", - рассказал Семенов.

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Главврач Феофании также сообщил, что президент Зеленский чувствует себя хорошо.

"Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", - отметил он.

Он добавил, что с начала сентября Феофания начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и пока приняла 120 человек.

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