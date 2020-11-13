​Главный врач Феофании назвал сумму лечения Зеленского​ от COVID-19

Врач рассказал, что сумма содержания президента такая же, как и для каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусом.
Главный врач больницы Феофания Игорь Семенов рассказал, сколько стоит лечение от коронавируса президента Украины Владимира Зеленского в медучреждении.
По словам медика, глава государства находится в таких же условиях, как и другие пациенты, передает Интерфакс-Украина.
"На содержание президента тратят столько же, как и на каждого пациента - 7800 гривен в сутки. Сумма может меняться в зависимости от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Да, не каждый день делают КТ и тест препараты могут изменять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, что и други", - рассказал Семенов.
Читайте такжеБольной COVID-19 Зеленский обратился к украинцам из Феофании
Главврач Феофании также сообщил, что президент Зеленский чувствует себя хорошо.
"Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", - отметил он.
Он добавил, что с начала сентября Феофания начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и пока приняла 120 человек.
Коронавирус у Зеленского - о чем ранее сообщал Главред:
- 10 ноября стало известно, что COVID-19 диагностировали у президента Украины Владимира Зеленского.
- В тот же день о своем заражении коронавирусной инфекцией рассказал и глава Офиса президента Андрей Ермак.
- Президент Владимир Зеленский проходит лечение от COVID-19 в Феофании. Там же лечится и Андрей Ермак.
- Сообщалось, что коронавирус выявили и у пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, однако она опровергла данную информацию.
- Также президент Зеленский записал видеообращение из Феофании. Он рассказал о своем самочувствии и поблагодарил за поддержку.