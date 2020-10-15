Главврач сказала, когда больных коронавирусом отпускают из больницы

Инфицированные Covid-19 после больницы могут лечиться дома в одном случае, сообщила медик.
Главврач опорного медучреждения Киева для лечения больных коронавирусом Covid-19 –Киевской городской клинической больницы №4 – Татьяна Мостепан сообщила, что больных отпускают домой после того, как они готовы продолжать лечение таблетками.
В больнице лечат исключительно людей, у которых Covid-19 средней тяжести, ближе к тяжелой форме, рассказала медик в эфире Obozrevatel.
Мостепан подчеркнула, что больных с легкой формой коронавируса должен лечить семейный врач.
"…Как только критическое состояние (госпитализированного – Ред.) больного снято, и он перестает нуждаться (во – Ред.)… внутримышечных инъекциях, внутривенных инъекциях, если он уже готов переходить на таблетированную форму лечения, он продолжает лечение дома", – объяснила главврач.Читайте такжеКоронавирус в Киеве: число жертв подобралось к антирекорду
- Ранее Татьяна Мостепан сказала, что среди молодых людей стало больше больных тяжелой формой коронавируса.
- Главврач добавила, что у молодежи тяжелая форма коронавируса возникает, прежде всего, из-за того, что они не обращаются к врачу, а занимаются самолечением.