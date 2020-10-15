Главврач сказала, когда больных коронавирусом отпускают из больницы

Больных коронавирусом из больницы отпускают домой, когда они могут лечиться таблетками, сообщила главврач Киевской горбольницы №4 / УНИАН

Главврач опорного медучреждения Киева для лечения больных коронавирусом Covid-19 –Киевской городской клинической больницы №4 – Татьяна Мостепан сообщила, что больных отпускают домой после того, как они готовы продолжать лечение таблетками.

В больнице лечат исключительно людей, у которых Covid-19 средней тяжести, ближе к тяжелой форме, рассказала медик в эфире Obozrevatel.

Мостепан подчеркнула, что больных с легкой формой коронавируса должен лечить семейный врач.

"…Как только критическое состояние (госпитализированного – Ред.) больного снято, и он перестает нуждаться (во – Ред.)… внутримышечных инъекциях, внутривенных инъекциях, если он уже готов переходить на таблетированную форму лечения, он продолжает лечение дома", – объяснила главврач.Читайте такжеКоронавирус в Киеве: число жертв подобралось к антирекорду