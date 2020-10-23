"Го*на затирают! Су*а, нет слов!": пациент описал, как лечат COVID-19 в Киеве

Коронавирус в Киеве - пациент рассказал про жуткие условия лечения / УНИАН

Коронавирус в Киеве набирает обороты, а вот условия его лечения в столичных больницах оставляют желать лучшего.

Свой опыт лечения коронавируса в инфекционном отделении клинической больницы №15 (ул. Кирилловская, 105) фотожурналист Павел Багмут сравнил с адом на Земле. У себя в Facebook он описал, как попал в реанимацию медучреждения с Covid-19. Диагноз усложняла двухсторонняя пневмония.

"Попасть сюда – не дай Бог! Антисанитария дичайшая. Го*на на очках затирают, а не убирают, все в го*не и моче. Для тонкой отдушки пара таблеток хлорного средства подчеркнули якобы присутствующую чистоту", – не стесняется в выражениях журналист.

Читайте такжеВ МОЗ озвучили единственное условие, при котором запрут украинцев на жесткий карантинБагмут уточнил, что света в туалете не было – пока его жена не купила и не принесла ему лампочки.

Он также рассказал о том, как вместе с ним лечили 90-летнего дедушку с двухсторонней пневмонией. Больше всего журналиста возмутило, что "ему вместо кислородного концентратора маску надевают, дед от собственных выхлопов синеет". По его мнению, дедуля выжил лишь потому, что он спортсмен-штангист: старая закалка помогла.

"Поражает привычка затирать, а не убирать! Отношение к пациенту – пи**ец! … Врачи шарятся х** знает где… За это время можно было сдать анализы, сделать рентген и КТ. Х** там, десятый час подряд. Про**ать процедуры, назначенные врачом пациенту, для медперсонала – самое оно! Вот такие достижения у нас в борьбе с ковидом!" – возмутился Багмут.

При этом журналист обвинил врачей в воровстве важных лекарственных препаратов.

"Добрый" медперсонал спи**ил кислородный концентратор, ради именно него я в этом аду нахожусь... Су*а, нет слов! А люди прибывают, их селят в коридорах... А президент утверждает о самом лучшем решении проблемы ковида в стране!" – с возмущением добавил Павел.

Ранее медик рассказала, какой препарат от Covid-19 одобрили в США. По данным медика, ранее данный препарат разрешался к использованию только в экстренном случае.

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