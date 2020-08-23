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Голод библейских масштабов: эксперт предупредил о последствиях пандемии COVID-19

23 августа 2020, 01:21

В Латинской Америке голодающих станет больше почти в три раза.

дети, Африка, голод
В Южной Африке число голодающих возрастет до 90% / un.org

Китайский коронавирус заразил по состоянию на субботу, 22 августа, почти 23 миллиона людей во всем мире и убил почти 800 тысяч. При этом сам вирус и его жертвы – это еще не самое плохое, последствия пандемии окажутся еще более серьезными.

Глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли предупредил о том, что риск голода из-за пандемии коронавируса может достигнуть "библейских масштабов", передает ТАСС.

"Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии - со 140 млн до пандемии до 270 млн уже до конца этого года - указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов", - сказал Бисли.

В Латинской Америке число голодающих возрастет на 269%, в Восточной и Центральной Азии рост голодающих ожидается на уровне 135%, в Южной Африке - до 90%.

"Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия", - добавил глава ВПП.

По словам Бисли, на осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий пандемии ВПП необходимы почти 5 млрд долларов в ближайшие полгода.

Читайте такжеКитайский ученый рассказал о "волшебных" таблетках от коронавирусаКак сообщал Главред, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не видят необходимости введения европейскими странами повторного жесткого карантина в связи с ростом случаев инфицирования COVID-19.

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