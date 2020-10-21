Гормон сна в 10 раз уменьшает риск смерти от Covid-19 – исследование

Как воздействует мелатонин на органы дыхания, ученые точно не выяснили / Reuters

Гормон мелатонин – так называемый гормон сна – положительно влияет на больных коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли американские ученые по результатам проведенного эксперимента.

Выяснилось, что пациенты, которым вводили гормон мелатонин или у которых его уровень был и так высок, чаще выживали в реанимации. Результаты исследования опубликованы на научно-медицинском портале medRxiv.

Группа ученых проанализировала данные, которые собирали сотрудники больницы при Колумбийском университете с февраля по август 2020 года. За это время к аппаратам искусственного дыхания был подключен 791 носитель Covid-19 и почти три тысячи других пациентов.

Исследователи заметили закономерность - больные, которые по различным причинам получали "гормон сна", умирали примерно в 10 раз реже других пациентов.

"Мелатонин значительно повышал шансы таких пациентов на выздоровление. Это было характерно как для носителей Covid-19, так и для людей с другими заболеваниями легких", – говорится в научной работе.

Как воздействует мелатонин на органы дыхания, способствуя снижению тяжелых последствий от их поражения, ученые точно не выяснили. Они предположили, что "гормон сна" каким-то образом подавляет развитие воспалительных процессов.

Теперь ученые планируют продолжить исследования, чтобы изучить возможность использования мелатонина в терапии лечения тяжелых случаев Covid-19.

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Напомним: