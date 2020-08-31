Горсовет Ивано-Франковска обратился к Зеленскому из-за карантина

В Ивано-Франковске сотни людей вышли на протест / galka.if.ua

Депутаты Ивано-Франковского горсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой отменить решение о внесении Ивано-Франковска в "красную зону".

Такое решение было принято на заседании внеочередной сессии, сообщает местное издание galka.if.ua.

В обращении говорится, что решение правительства создало напряжение среди жителей, оно нарушает конституционные права местных жителей.

"Изучая данные относительно распространения коронавируса и зонирования, хотим заметить, что показатель заполненности койко-мест в больницах не может быть объективным. Ведь больницы Ивано-Франковска принимают людей и из района, и даже из других областей. Мы, депутаты, просим в кратчайший срок отменить решение ТЭБ и ЧС о внесении Ивано-Франковска в "красную зону", - говорится в заявлении.

Депутаты считают, что "это решение нарушает конституционные права франковцев". Также они просят пересмотреть методику установления карантина.

"Это несправедливо, по такому разделению Коломыя, Калуш, Ивано-Франковск всегда будут в "красной зоне", поскольку у нас всегда будет лечиться большое количество людей. Определенные показатели не соответствуют здравому смыслу", - говорится в заявлении.

Тем временем сегодня, 31 августа, в Ивано-Франковске сотни людей - педагоги, предприниматели, спортсмены и другие представители общественности - вышли на протест возле здания облгосадминистрации. Жители недовольны решением правительства о внесении Ивано-Франковска в "красную зону" карантина.

Активисты отмечают, что хотят, чтобы в городе все работало в обычном режиме, а школу не переводили на дистанционное обучение, сообщает местное издание Галка.

Протест против карантина в Ивано-Франковске / galka.if.ua

Протест против карантина 31 августа / galka.if.ua

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Как сообщал Главред, с 31 августа в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Разделение областей на соответствующие зоны осуществляется в связи с введением адаптивного карантина.