"Господь запрещает": под Ровно учителя наказали за отказ носить маску

Жанна Тетенева отказывается носить маску / Фото: osvita info

В городе Вараш Ровенской области учитель украинского языка и литературы с 20-летним стажем категорически отказывалась в здании лицея носить маску и измерять температуру.

Как сообщает местное издание Viche, суд оштрафовал женщину на 17 тысяч гривен, но она планирует и дальше нарушать нормы карантина.

Педагога, как утверждают журналисты, зовут Жанна Тетенева. В суде она не признала свою вину, мотивируя поступок тем, что она является верующей христианкой. Судья решил, что таким образом она просто хочет избежать административной ответственности и вынес решение о штрафе. По словам свидетелей, коллектив школы пытался убедить Тетеневу носить маску, но она не прислушалась.

Читайте такжеВ Николаеве полиция жестко вытащила из маршрутки пассажира без маски"Я христианка веры Евангельской и слово Господне мне категорически запрещает носить маску, потому что он создал меня по образу и подобию своему. Мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на Господа. Поэтому я отказываюсь носить эти маски и для меня ее надеть – это смерть", – цитирует Тетеневу издание.

После решения суда педагог продолжает ходить на работу без маски. В городском управлении образования приняли решение, что педагог может работать в лицее, но должна соблюдать нормы карантина.

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