В Еврокомисии пояснили, когда ЕС полностью откроет границы

Евросоюз уже хочет открытых границ после утомительной пандемии / segodnya.ua

Как только пандемию коронавируса удасться в большинстве стран мира взять под жесткий контроль, Европейский Союз сможет вернуться к политике открытых границ.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Йлву Йоханссон, Еврокомиссия просит возобновить свободное перемещение граждан внутри шенгенской зоны, которое было остановлено во время массового распространения Covid-19.

"Теперь нам нужно вернуться в будущее, вернуться к нормальности. И мы должны сделать это, как только ситуация со здоровьем это позволит. Государства-члены вводили различные меры несогласованным образом. Ослабление этих национальных ограничений займет некоторое время, но мы можем это сделать", - отметила Йоханссон.