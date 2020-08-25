Граждан стран из "красной" зоны не пустят в Украину: Кабмин меняет правила

Граждан стран из "красной" зоны не будут пускать в Украину / УНИАН

Кабинет министров разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину на 30 дней граждан стран из "красной" коронавирусной зоны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По информации, после принятия этого документа граждан стран, в которых коронавирус согласно критериям Кабмина распространен значительно, не будут пускать в Украину в течение 30 дней.

"Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий", - сказано в сообщении.

Отметим, что государствами со значительным распространением коронавируса считаются те, в которых число активных случаев Covid-19 превышает 55 на 100 тысяч населения.

Читайте такжеКоронавирус в Украине за сутки заразил более 1600 человекНапомним, ранее сообщалось, карантин в Украине, скорее всего, продлят до ноября. Этот вопрос обсуждали на совещании у президента. Карантин останется адаптивным, но будут вводить превентивные меры - запрет на работу ночных клубов и проведение концертов.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если число больных коронавирусом в Украине будет и дальше расти, то это полностью остановит медицину страны, и государство ничего не сможет с этим сделать.

"Сегодня у нас 2100 больных (за сутки), мы уже на этой волне – за 2 тыс., она очень опасна... Увеличение числа заболевших просто остановит полностью медицину, и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей. Ходите в масках, будьте осторожны", – обратился он к украинцам.