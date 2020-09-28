Грозит ли Украине локдаун: врач дала прогноз

Нынешняя ситуация с коронавирусом в Украине напоминает начало сценария Италии в апреле / УНИАН

Введение жесткого карантина в Украине маловероятно, поскольку в результате экономика страны рухнет, а люди взбунтуются.

Такое мнение высказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова в комментарии изданию Главред.

По ее словам, в Украине продолжается первая волна коронавируса, так как одновременно с увеличением ежедневных случаев заражения идет увеличение числа смертей. В то же время в странах Западной Европы, где четко выражен повторный подъем заболеваемости, не происходит существенного увеличения смертности.

"Нынешняя ситуация с коронавирусом напоминает начало сценария Италии в апреле. Такой рост числа заболевших начался после ослабления карантина – люди от него устали, в Украине на улицах не видели рефрижераторов с трупами и начали бесконтрольно социализироваться. И потому мы имеем то, что имеем", - добавила Амосова.

Самый большой риск для распространения инфекций – это большое скопление людей. В Украине этому способствуют празднования дней городов, организованные мэрами, накануне местных выборов.

"Но несмотря на это, введение локдауна выглядит маловероятным. Это непопулярное решение, и если его примут, то Украине грозят бунты. Кроме того, этого не выдержит наша экономика (...) Потому я убеждена, что слова главного санитарного врача Виктора Ляшко о возможном локдауне – это очередное запугивание украинцев, как и тогда, когда он уже закрывал парки для психологического давления", - считает Амосова.

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