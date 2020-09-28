Грозит ли Украине локдаун: врач дала прогноз

В Украине продолжается первая волна коронавируса, считает Екатерина Амосова.
Введение жесткого карантина в Украине маловероятно, поскольку в результате экономика страны рухнет, а люди взбунтуются.
Такое мнение высказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова в комментарии изданию Главред.
По ее словам, в Украине продолжается первая волна коронавируса, так как одновременно с увеличением ежедневных случаев заражения идет увеличение числа смертей. В то же время в странах Западной Европы, где четко выражен повторный подъем заболеваемости, не происходит существенного увеличения смертности.
"Нынешняя ситуация с коронавирусом напоминает начало сценария Италии в апреле. Такой рост числа заболевших начался после ослабления карантина – люди от него устали, в Украине на улицах не видели рефрижераторов с трупами и начали бесконтрольно социализироваться. И потому мы имеем то, что имеем", - добавила Амосова.
Самый большой риск для распространения инфекций – это большое скопление людей. В Украине этому способствуют празднования дней городов, организованные мэрами, накануне местных выборов.
"Но несмотря на это, введение локдауна выглядит маловероятным. Это непопулярное решение, и если его примут, то Украине грозят бунты. Кроме того, этого не выдержит наша экономика (...) Потому я убеждена, что слова главного санитарного врача Виктора Ляшко о возможном локдауне – это очередное запугивание украинцев, как и тогда, когда он уже закрывал парки для психологического давления", - считает Амосова.
Коронавирус в Украине – что было ранее:
- По состоянию на понедельник 28 сентября, в Украине зафиксированы 201 305 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 671.
- С 28 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней. Киев перешел в "желтую" зону, а города Тернополь и Бережаны оказались в "красной".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине сейчас идет вторая волна коронавируса Covid-19.
- Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что главным критерием при введении жесткого локдауна будет заполненность коек с больными Covid-19.