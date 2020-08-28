Грозит ли Украине новый жесткий карантин: Шмыгаль прояснил ситуацию

Карантин на территории Украины ранее продлили до 1 ноября / УНИАН

В случае второй волны распространения коронавируса в Украине правительство не будет рассматривать вариант введения жестких ограничительных мер.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с участниками Европейской бизнес ассоциации сообщает пресс-служба ЕБА.

По его словам, Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

По словам Шмыгаля, правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над разработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также над воплощением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.

Как сообщал Главред, 26 августа правительство приняло постановление о продлении карантина на территории Украины до 1 ноября. Кабмин ужесточил карантинные мероприятия по причине увеличения количества заболеваний COVID-19.

Напомним, в Украине обновили эпидемиологическое зонирование регионов в связи с карантином. Решение было принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Новое зонирование вступает в силу с 31 августа.

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Коронавирус в Украине 28 августа

В Украине зафиксированы уже 114 497 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 27 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +2438 - это новый антирекорд.

Жертвой COVID-19 стал 2 451 человек (+48 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 55 083 человека (+866 за сутки).