Грядет катастрофа: экс-замглавы МОЗ оценил ситуацию с COVID-19 к Новому году

Число зараженных в сутки может составлять десятки тысяч / Фото Reuters

Бывший заместитель министра здравоохранения, избранный депутат Киевского городского совета Александр Линчевский прогнозирует, что по состоянию на 31 декабря в Украине может сложиться катастрофическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом он заявил на телеканале Obozrevatel TV.

"Я боюсь прогнозировать. Цифры будут катастрофические. Речь может идти о десятках тысяч в сутки", – считает Линчевский.

"До конца года нашу медицину ждет необычайное, небывалое в истории напряжение", – добавил медик.

Линчевский призвал украинцев поддержать медицину.

"Я бы очень просил помогать врачам кто чем может и хотя бы морально поддержать их или хотя бы не обижаться. Врачи работают за гранью возможностей", – подчеркнул медик.

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