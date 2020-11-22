Грядет катастрофа: экс-замглавы МОЗ оценил ситуацию с COVID-19 к Новому году

До конца года украинскую медицину ждет небывалое в истории напряжение.
Бывший заместитель министра здравоохранения, избранный депутат Киевского городского совета Александр Линчевский прогнозирует, что по состоянию на 31 декабря в Украине может сложиться катастрофическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
Об этом он заявил на телеканале Obozrevatel TV.
"Я боюсь прогнозировать. Цифры будут катастрофические. Речь может идти о десятках тысяч в сутки", – считает Линчевский.
"До конца года нашу медицину ждет необычайное, небывалое в истории напряжение", – добавил медик.
Линчевский призвал украинцев поддержать медицину.
"Я бы очень просил помогать врачам кто чем может и хотя бы морально поддержать их или хотя бы не обижаться. Врачи работают за гранью возможностей", – подчеркнул медик.
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