УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Грядет катастрофа: экс-замглавы МОЗ оценил ситуацию с COVID-19 к Новому году

22 ноября 2020, 09:22

До конца года украинскую медицину ждет небывалое в истории напряжение.

коронавирус
Число зараженных в сутки может составлять десятки тысяч / Фото Reuters

Бывший заместитель министра здравоохранения, избранный депутат Киевского городского совета Александр Линчевский прогнозирует, что по состоянию на 31 декабря в Украине может сложиться катастрофическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом он заявил на телеканале Obozrevatel TV.

"Я боюсь прогнозировать. Цифры будут катастрофические. Речь может идти о десятках тысяч в сутки", – считает Линчевский.

"До конца года нашу медицину ждет необычайное, небывалое в истории напряжение", – добавил медик.

Линчевский призвал украинцев поддержать медицину.

"Я бы очень просил помогать врачам кто чем может и хотя бы морально поддержать их или хотя бы не обижаться. Врачи работают за гранью возможностей", – подчеркнул медик.

Читайте такжеКогда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ

Короанвирус в Украине – последние новости:

  • Коронавирус в Украине заразил еще +12 079 человек. По состоянию на воскресенье, 22 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 624 744 человека.
  • По состоянию на утро воскресенья, 22 ноября, Киев снова лидирует в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За минувшие 24 часа поставили +1199 новых диагнозов COVID-19. Общее число зараженных - 59 006 человек.
  • Глава Минздрава Максим Степанов обрисовал жуткий сценарий – что будет, если отменить карантин в Украине. По его словам, заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.
коронавирус Александр Линчевский новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Грядет катастрофа: экс-замглавы МОЗ оценил ситуацию с COVID-19 к Новому году». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун Жесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали срокиЖесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали сроки "Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне"Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" при заражении COVID-19Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" при заражении COVID-19 Степанов назвал главную ошибку при лечении коронавирусаСтепанов назвал главную ошибку при лечении коронавируса
Следующий материал

Последние новости

10:07
Победил не Майдан, а сцена Майдана
09:56
Как пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогноз Видео
09:53
Местные выборы в Украине: в каких городах 22 ноября проходит второй тур Видео
09:48
Названы самые опасные витамины Видео
09:22
Грядет катастрофа: экс-замглавы МОЗ оценил ситуацию с COVID-19 к Новому году
Реклама
09:10
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
08:55
COVID-19 в Киеве: за 24 часа нашли больше тысячи новых больных Видео
08:48
Вывод вооружений и выборы 31 марта на Донбассе: волонтер АТО оценил действия России Видео
08:44
Почему события 2014-го года нельзя назвать революцией мнение
08:43
Гороскоп на 22 ноября для всех: денежный урожай и завидный результат Видео
08:23
Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще 12 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
07:58
Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ
07:33
Шансов больше нет: суд отклонил иск Трампа, который мог бы изменить результаты выборов
06:53
Карантин на новогодние праздники поставит на колени всю страну мнение
06:33
Гороскоп на 23 ноября для всех: убыточная игра со смертью и денежные успехи Видео
06:27
Лукашенко закончит трибуналом: Тихановская озвучила сценарий нового удара по режиму Видео
05:59
Число больных COVID-19 расти не будет: врач назвал неожиданную причину Видео
05:32
Названы знаки Зодиака, которые родились для удаленной работы
05:01
Открытки сыну и поздравления своими словами и стихи на День сыновей
04:22
Алиев оценил деятельность США и Франции по решению конфликта в Карабахе Видео
Реклама
03:09
Врач предупредила, какой хлеб опасен Видео
02:38
Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет
02:05
Отставка Пашиняна и уход России из Карабаха: эксперт назвал сценарий Видео
01:34
Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус Видео
00:49
Битва за Приднестровье: эксперт оценил вероятность новой войны России с Украиной Видео
00:21
Двум знакам Зодиака спрогнозирована денежная неделя: что посоветовали астрологи Видео
21 ноября, суббота
23:56
Арестович озвучил главный урок Нагорного Карабаха для Украины
23:44
Диетолог пояснила принципы питания после употребления антибиотиков Видео
23:20
В Париже жестко разогнали водометами акцию протеста Видео
22:55
В МинВОТ требуют не называть Крым "аннексированным"
22:54
Минздрав подсчитал, во сколько обходится лечение одного COVID-пациента Видео
22:26
В Китае похвастались, что побороли COVID-19 "кодом здоровья" Видео
22:21
ЦИК озвучила имена победителей второго тура выборов мэров в семи городах
22:06
"Ненавижу болеть": Усик поделился подробностями перенесенного Covid-19 Видео
22:02
Вторые сутки подряд – антирекорд: в Украине +14 580 новых случаев COVID-19 Видео
21:34
"Трупы в приемных отделениях": профессор обеспокоен темпами заражения Covid-19 Видео
21:26
Зеленский уволил скандального главу Черниговской РГА
21:05
Полиция Киева рассказала подробности штрафов за отсутствие масок Видео
20:57
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:56
Экс-министр экономики назвал себя советником Ермака
Реклама
20:49
Жесткий карантин в Украине: экономист назвал самое подходящее время Видео
20:35
В садике Запорожья издевались над детьми и заставляли носить "антиковидные амулеты"
20:21
В России умерли семь человек после употребления антисептика для рук
20:19
Арестович назвал условие, при котором Украина даст согласие на "формулу Штайнмайера" Видео
20:07
Кабул подвергся кровавому ракетному обстрелу, есть жертвы
19:55
В Беларуси народ победит только при одном условии – экс-советник Путина Видео
19:50
Синоптики дали прогноз по первому снегу в областях Видео
19:27
У Путина ввели жесткие санкции против 25 граждан Великобритании
19:17
"Аллах акбар!": в Харькове мужчина с криками атаковал здание ОГА Видео
19:05
Украину ждет жесткий карантин после Нового года: эксперт сделал заявление Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять